台灣的蔡英文政府犯傻，不停邀請解放軍兵臨城下，最重要的警報器從此拆除，寶島近乎門戶洞開。以往人們說台島危險，其實並不盡然，它有天然屏障，坐擁海峽之險，大陸軍隊就算要攻打，事前也得部署軍艦、集結飛機，再調動數十萬兵員盤據於福建沿海，若非擺出如此陣式，不可能吹響進軍的號角。

這種進兵前的大架勢與大陣仗，儼然就成了台灣最有效的警報裝置。解放軍一旦合圍台島，馬上舉世皆知，警報器的笛聲響徹全球，美國的11艘航空母艦，可能有半數會立即前來，日本也定必全軍戒備，如有需要，甚至會增援台島。西方以至東南亞各國的領袖，更會忙個不停，或是出言譴責，或是來華勸止。總之，按照以往的情勢，大陸軍隊即使攻台，在打響第一槍之前，便已碰到重重障礙。而整個對手的陣營，亦有足夠時間作戒備，解放軍想突然出擊，打一場漂亮的閃電戰，殊不容易。

如今倒好，蔡英文政府邀請一撥又一撥的外國政要往訪，不斷挑戰「一個中國」的原則，他們自以為得意，卻不知道大陸從此就可以用震懾「台獨」勢力為由，不時集結大軍，圍島演練。

如果數十年才出現一次大規模集結，全世界都會注目，如今一年下來，隨時會有十次、八次的台海演習，久而久之，世人就會麻木，警報器也會從此關閉。說不定到哪一天，解放軍突然將演習化為實戰，以泰山壓頂之勢來攻，台灣人一覺醒來，寶島的政權可能已經易手，美、英、日等國家即使想救援，已然來不及。廣東俗語說「人蠢冇藥醫」，這句話套用在台灣的當政者身上，可謂恰當不過。