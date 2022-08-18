日本首相岸田文雄為挽民望，祭出改組內閣及執政自民黨要職這一招，聲言清查所有自民黨員與南韓統一教的關係，一旦發現有關連，便會請君退場。然而，新內閣到頭來還是被揭有至少6名閣員與統一教有關，這等換湯不換藥的改組給人看穿只是愚民與去除政治對手的把戲。

岸田此前表明要對入閣者進行嚴格審查，確保內閣重組後不再受統一教陰霾困擾，這等理由本身便已經不起邏輯辯證，皆因前首相安倍晉三上月遭槍擊身亡，疑兇山上徹也聲稱因為不滿自己母親向統一教捐獻一億日圓後破產，故遷怒於曾以視像方式出席該教會活動的安倍，倘認為有問題的不是疑兇而是統一教，正確的做法應是全面取締統一教，而非清洗內閣。試問山上當日若聲稱不滿安倍卸任首相後仍與自民黨關係密切，難道岸田打算讓內閣內所有與自民黨有關連的成員都起身走人嗎？

岸田麻鷹不敢管，只敢打內閣內一眾雞仔的主意，固然與統一教跟自民黨關係根深柢固脫不了關係，但亦不能抹殺借機清洗內閣，將原本有可能令岸田內閣效能未能發揮到淋漓盡致者全數叮走。別忘記，就在安倍遇襲身亡後，時任防衞大臣、安倍胞弟岸信夫，與美國防長奧斯汀通電話，報道指岸信夫當時表示將繼承兄長遺志，惟一個月後，岸信夫已是一個報稱身體不適，需坐輪椅，病懨懨之人了，轉變之快，恐怕連岸信夫也感猝不及防。

外界解讀岸信夫之所以被清走，是因為曾經在選舉期間獲統一教支持，雙方頗有交情，但正如前述提到的邏輯辯證與新內閣仍是有多名閣員與統一教有關，岸信夫「病向淺中醫」，對其健康是好的。在一個波譎雲詭的時代，政治一日都嫌長，命仔如非自然死亡，早夭一天也嫌多。