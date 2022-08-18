新冠肺炎疫情衝擊旅遊業，第5波疫情爆發後，郵輪公海遊隨即被叫停，兩間在港營運的郵輪公司，一間面臨清盤，一間撤出香港並將業務遷移至新加坡，至今未有郵輪公司重返香港。耗資82億元建成了啟德郵輪碼頭，得物無所用，實在讓人惋惜。

去年8月香港曾開辦郵輪公海遊，獲良好反應，然而僅4個多月便因疫情爆發被港府煞停，郵輪公司血本無歸，亦對港府失去信心。香港旅遊業界代表日前與醫務衞生局副局長李夏茵開會，爭取放寬郵輪旅遊檢疫限制、復辦公海遊。

公海遊屬短程航線，概念上如移動式宅度假，郵輪以香港為母港，接載檢測遊客上船，到公海後再折返回港，行程不涉及到其他地方靠岸，船上遊客及船員亦需事前取得48小時內陰性核酸檢測結果，公海遊受熔斷機制影響暫停，在邏輯上實在說不通。加上快速檢測的普及使人們可以隨時隨地做檢測，而且新型郵輪設有負壓病房，確診客人可以即時被隔離，防疫設備完善。旅遊業界代表於會議中多次要求政府重新檢視郵輪熔斷機制安排，並指郵輪公司要重返香港需時安排，約3至6個月不等，故希望特區政府盡快作出安排，回應業界訴求。

筆者樂見新政府班子上任後積極處理通關問題，實施取消航機熔斷機制及宣布抵港旅客「3+4」檢疫新措施，為營商及旅遊業製造有利環境。港人熱愛旅遊，惟受疫情影響而困港許久，相信在對外通關仍未復常前，郵輪公海遊有殷切需求，讓郵輪返港服務可謂百利無一害。期望政府能正視市民和業界所需，放寬郵輪檢疫限制，在精準防疫下進一步放寬入境檢疫至「0+7」，重振本港旅遊業。