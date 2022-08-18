政府統計處公布2022年中期人口數據，顯示香港常住人口718.19萬人，流動居民為10.97萬人，按年減12.15萬人，跌幅為1.6%，累計過去3年總人口減少19萬人。對此，政府發言人回答傳媒質問人口減少原因時，不敢理直氣壯地反駁，推說是疫情原因引致，在疫情過後會好轉。政府發言人何不直截了當地指出，這是世紀黑暴後遺症和長期愛國主義教育失敗所造成，但香港是自由開放社會，要走的人無謂強留，何況低稅率、免服兵役和免交軍費，自有巨大吸引力。

毫無疑問，人口大幅減少絕非兩年疫情引致，離港移居境外多牽涉生活問題，絕非旦夕可決定。何況兩年多的疫情雖有反覆，但是前4波總算低中招率，今年第5波疫情才導致中招人數過百萬，近萬人疫歿。事實說明，移民增加絕非因為疫情，難道美、英等國家疫情成重災區反而吸引人們移往避疫？顯見政府的答覆是完全錯誤。

其實近年香港人口減少不外兩大原因，首先是政治原因。世紀暴亂的嚴重破壞導致大量移出，有怕東窗事發被刑事檢控而逃走的，估計此類佔最大部分，有覺「港獨」顛覆失敗故移民海外，對這兩類應予歡迎，這兩類人永久外移對香港是好事，不是壞事，可為留港者提供更多學位和升遷機會。

其次是經濟原因。地價貴、租金高、利潤不多、創業艱難，經濟長期局限地產、金融、物流、零售，科創未能蓬勃開拓天地。壟斷財團操縱本港地產、建築、運輸、鐵路、電力、燃氣及燃油，令外來投資者望而卻步，若非中央政府全面支持，使經濟民生保持穩定，投資創富吸引力便會削弱。現在正好趕上好時代國家大力支持，有麝自然香，哪怕無人來，港官要加強自信，要有底氣。