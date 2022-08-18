美國眾議院議長佩洛西本月初竄訪台灣後，解放軍隨即喺台灣海峽進行軍演，規模遠比1996年對台導彈攻勢大，中國大陸外交部並發出聲明，指佩洛西竄訪台灣係嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，指摘不可謂不嚴厲，台海局勢遂再度引起各國關注。

然而，美國總統拜登卻一味詐傻扮懵，指訪台係佩洛西「自己決定」，企圖撇清關係。事實上，美國無視北京嚴正聲明，日前美國國會再有代表團訪台。解放軍東部戰區立刻於台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，明顯係針對美台繼續玩弄政治把戲、破壞台海和平穩定嘅嚴正震懾。

美國繼續玩嘢，台灣今後肯定更無寧日，解放軍常態化嘅實戰演練，東風17超高音速導彈當令蔡英文食不知味睡不安寢！明眼人都睇到，新版本嘅對台問題白皮書，雖然「一國兩制」仍是解決台灣問題嘅基本方針，卻沒有提到「中央政府不派軍隊和行政人員駐台」，更可圈可點嘅係冇承諾唔放棄使用武力！近日更對一批頑固台獨分子予以制裁，終身追責。以上種種，都意味着北京將加快國家統一步伐。

中國一直想和美國「和平發展，合作共贏」，之不過事與願違。國家領導人早前喺中央黨校嘅中青年幹部培訓班說：「無數事實告訴我們，惟有以狹路相逢勇者勝的氣概，敢於鬥爭、善於鬥爭，我們才能贏得尊嚴、贏得主動，切實維護國家主權、安全、發展利益。」想過太平日子，喺一個不確定嘅時代，不想鬥爭是不切實際，看來中國發展上軌道，有大籌碼，自然要謀大交易！