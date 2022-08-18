國家統計局日前發布7月份經濟數據，16至24歲青年失業率達到創歷史紀錄的19.9%，較6月份再度攀升。考慮到龐大的人口基礎，這堪稱是世界上最大的失業群體。而且，由於很多年輕人選擇「躺平」，不去登記失業，現實中的失業人數更多。

對資本的污名化擴大化整肅，對民營企業的歧視和打壓，對影視、教育培訓行業的意識形態化箝制管控，對房地產的嚴厲調控，持續僵化嚴苛的防疫舉措，造成國際貿易體系的脆弱斷裂，令大批企業商戶倒閉，互聯網大廠紛紛裁員，金融行業爆雷不斷，整個經濟大盤陷入罕見的低迷。更可怕的是公眾對經濟前景的預期和信心，跌入了改革開放以來少有的低谷，高企的失業率只是其中一個縮影。

然而，慘淡的現實阻擋不了御用「磚家」們的巧舌如簧，找出一大堆無關痛癢的因素，最後定義為「摩擦性失業」。加上一個定語，這種失業似乎頓時就變得無足輕重了，而真實原因卻一個都不能說、不敢說。這也是官方慣用的伎倆，凡是股市、樓市、匯市暴跌，就是「修正性回調」；宏觀經濟不景氣，就是「結構性下行」。只要定語足夠多，總有一個「背黑鍋」。

「摩擦性失業」是一個專業術語。公眾並非是反智，對學術詞彙吹毛求疵，真正反智的恰恰是官方與「磚家」，拿老百姓當傻子，肆無忌憚地將老百姓的智商按在地板上摩擦輾壓。諱疾忌醫，避重就輕，依舊一片鶯歌燕舞的太平盛世，沉浸於自說自話的「最大贏家」、「風景獨好」的陶醉迷夢之中。

這種話術，已被各級官僚運用得爐火純青。曾位列北京十大建築的工人體育場被拆除，官方的解釋是「保護性改造」；梁思成林徽因故居，則被「維修性拆除」。四川合江縣交警大隊長帶女下屬開房，過度興奮，弄丟佩槍，警方則詭辯這並非「丟槍」，只是槍枝「暫時性失控」。河南扶溝縣老農對野蠻徵地強拆不滿，在政府大樓憤然跳樓自殺，官方輕描淡寫地表示，只是「自主性墜亡」。

凡此種種，玩弄字眼，偷換概念，似乎這樣就可以堵住天下悠悠眾口。奇葩的特色詞彙，信口雌黃，用公權力去主宰一切、定義一切，無視基本觀感，違背常識認知，透露着傲慢、愚蠢。某些官僚臉皮厚過城牆，要想讓他們承認工作失誤，直面問題矛盾，比登天還難。整天想的是狡辯、掩飾、推卸責任，企圖靠文字遊戲瞞天過海，其實不過是掩耳盜鈴，自欺欺人，欲蓋彌彰。

民無信則不立，國無信則不威。愚弄百姓的智商，透支公眾的信任，到頭來政府的權威也會逐漸變成一戳就破的紙老虎。寧可把困難估計得嚴重一點，才能對症下藥，趨利避害。反之，疾在腠理、肌膚、腸胃而依舊我行我素，閉目塞聽，及至病入骨髓，無藥醫也。