世界視線：盲從歐盟要餓死　靠攏俄國獲供氣

俄烏戰爭持續多月，所帶來的能源短缺及物價高漲等連鎖反應，早已令歐洲民不聊生，各國政府對此相當「頭痕」。在缺能及熱浪雙重夾擊下，歐盟決定9月起把天然氣消耗量削減15%作應對。與此同時，被視為歐盟異類的匈牙利獲俄羅斯雪中送炭，莫斯科將為其提供額外的天然氣。一直表明不會與俄切斷能源關係的匈牙利總理歐爾班，終於因其「忠誠」而獲得回報。

匈國外交部官員表示，俄羅斯天然氣工業公司已開始額外供氣。據悉，俄氣透過土耳其溪向布達佩斯輸送超過合同規定數量的能源，至本月底每日額外的供應量將達260萬立方米。匈外長西伊亞爾托直言倘若沒有俄國援助，在歐洲各國激烈爭奪能源的環境下，根本不可能獲得如此大量天然氣，如今人民今年冬季將不用擔心無氣用。

戰火爆發後，俄對歐天然氣供應量大減，令歐洲的電價暴漲5倍、天然氣價格上漲3倍。歐洲除了要為即將到來的冬季發電和取暖問題煩憂，大量工業更因能源太貴被迫減產，惡性循環下令經濟發展開始步入負增長。泥足深陷的歐盟正在苦苦掙扎，但更令其心寒的是，俄方遲遲拒絕恢復北溪1號的供氣量，亦不知莫斯科會否在冬季期間突然切斷供氣。

歐爾班上月形容歐盟對俄制裁，做法猶如朝自己肺部開槍，導致歐洲經濟喘不過氣來，旋即惹來歐盟乃至輿論炮轟。出於意識形態的考慮，歐盟繼續賭氣地揚言要加快與俄切割，卻無法擺脫對俄氣的依賴，因此制裁時往往避重就輕。儘管歐盟大手向美國、澳洲等盟友購入貴價天然氣，但仍無法滿足本土需求，反之匈牙利獲得來自俄國的能源保障。

更令西方酸溜溜的是，中國電池製造商寧德時代宣布斥資73.4億歐元於匈國建廠投資，是該國史上收穫的最大筆投資。歐盟近年盲目追隨美國，動輒高舉反俄反華牌，卻弄得五勞七傷；匈牙利則採取務實態度，考慮人民利益福祉前提下，先後從俄、中身上取得能源及經濟效益，成功在買不起肉、用不起電的亂世中，殺出一條血路。不知布魯塞爾的政客看在眼裏，會是甚麼感覺？