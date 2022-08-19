功夫茶：僭建問題無王管　拖得愈耐危如卵

生活在香港，冇可能唔知乜叫做「僭建物」。呢，新界啲村屋僭建問題就一直存在，而歷任高官、立法會議員嘅豪宅，僭建問題亦常有所聞。僭建，要言之，就係把建築物改建，或喺其外加蓋建築附加物，有違建築物法例，甚至危害原先建築力學平衡，更有變危樓嘅可能。「死人冧樓」，可以好大鑊！

各位，且容功夫茶囉唆多幾句，僭建其實又可算係一種創意，由「零」可以變成「一」，令生活嘅空間有無限可能。不是嗎？歷來被揭發嘅僭建形式五花八門，簡單嘅如裝置花籠、天台加建蓋屋等；複雜嘅可僭建泳池、車房變住宅、花園、地下密室等，正是沒有做不到的事，只有不想做的事！新班子要「說好香港故事」，詎料最近也被爆有掌房屋大權嘅高官涉違規僭建，其露天車位疑為僭建物，屋宇署更早於十多年前將涉事車位釘契，反正不是買賣，釘契都當冇到！做咗高官，其身豈能不正？「其身不正，雖令不從」；有關僭建物拖到最近才不得不拆除！

嗱！僭建呢種「創意」若任其自由發揮，就好似惡菌毒瘤咁好快生長，危機潛伏，害己害人。呢，位於土瓜灣石塘街一條後巷有間僭建逾10年嘅石屋，至2013年有人開始喺石屋外圍大興土木進行改建，更疑將石屋提供予多名南亞裔人士入住，影響附近居民。幾經居民投訴及反映，事隔多月，政府終於喺尋日上門清拆，仲勞煩身負清潔衞生黑點和滅鼠大任嘅政務司副司長卓永興於下午3時抽空到場巡視，卓官繞石屋一圈，又到後方位置觀察，約30分鐘先離去，可見對呢單僭建嘅重視。

本報記者尋日朝早約10點亦到現場視察石屋情況，但見多名警員封鎖涉事後巷，政府派出嘅清拆工人好努力咁將石屋旁嘅鐵通搬上貨車。由於大廈2樓平台外牆亦有僭建用嘅棚架，需使用大型工程車輛將工人吊至鄰近大廈外牆進行拆棚架工程。

據悉，該神秘石屋已被人僭建約10年，當時附近有一間車房以前舖後居嘅形式僭建而來，由於當時未對附近鄰居造成影響，故街坊冇點理會。直至今年4月初，有任職工程公司人員擅自喺石屋附近挖地改駁鄰近大廈喉管，仲填封沙井渠蓋、加建樓梯、堆放鐵架等建築材料，直頭想砌建另一個王宮咁款！情況嚴重到影響鄰廈居民生活。有消息指，警方將以3項刑事毀壞落案起訴進行工程嘅一名男子。

人性好貪，起初僭建一個花架，僭吓多啲，建吓又多啲，唔經唔覺，經營幾年就變「空中花園」，可以搞園林美景豪華婚宴啦！所以話，僭建問題不能再拖，土瓜灣呢間石屋無疑又敲起僭建無王管嘅警鐘！僭建如毒瘤，豈能容忍！