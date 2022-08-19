中國要雄起，並不是無智無謀的強出頭。國人可以批評美國及西方在政治上諸多失誤和無理妄為，但他們還是謀劃得很深遠，從他們的原則和邏輯而言，計算得很仔細。整體方向不合理，但這是依他們的道理而來，他們的部署與執行仍十全精密。

西方不少人還是迷信他們的宗教與意識形態，即使不是極端主義者，他們全心擁護西方攻擊中國、俄羅斯，乃至其他國家，如北韓、委內瑞拉、伊朗等，是有一定的民心民智在支持。更由於歐美列強百年主宰國際，歷史教育、文學與媒體輿論皆為其所操縱，國際的民意民智有不少站在西方背後，否定、排斥和懷疑中國等西方指摘的國家。因此，中國與其他敢於反歐反美的，縱使經濟、軍事、技術實力大大改善，相對於歐美仍處於劣勢。

以弱敵強，只能用《孫子兵法》，用老祖宗傳下來的智慧，利用時機，因時制宜來打擊歐美的強勢，加快國際大勢的轉變。繼續韜光養晦是錯，民粹主義的亂打亂鬧更是大錯。

軍事是關鍵。中國當然要與美國作軍備競賽，但重點還是以防衞為主，核武器與導彈則是以攻為守，阻遏為主，一定要可直接襲擊歐美本土為目標。歐洲的目標可讓給俄羅斯、伊朗等，對美本土便是中國不能放棄的目標，不如此，不能產生阻遏美國攻華的作用。

此外，還要建立周邊的堡壘，一是南海要進一步建島，形成自海南以南整個防衞線。在東借軍演的新常態壓制台灣，進逼美國在南韓、日本、琉球的軍事基地，威嚇關島與珍珠港，把中國的防線向外推。二是援助北韓以牽制駐日韓的美軍，與俄拉攏蒙古和中亞，鞏固與巴基斯坦和伊朗的合作，用中亞、西亞來屏障中國的西方防線。其中吉爾吉斯斯坦及塔吉克斯坦為與西方爭奪之地，中吉烏鐵路一如中國與尼泊爾鐵路，會是重要的政經手段。

中國與東盟關係非淺，重點是經濟、社會、文化的合作，自由貿易區經濟體的融合，政治配合，軍事便是其次。

在全球的格局裏，俄羅斯、伊朗是中國合作與配合的重心，它們強，中國備受西方的壓力便減少。中國更要與伊斯蘭教各派平衡結交，保衞從印尼至中東、北非一線的地區安寧，排除美國的侵入搗亂。同樣地，中國亦要支持拉美、非洲的獨立發展。近防遠交，反過來圍堵美國歐洲。