有香港教育工作者最近撰文表示，有個別新聞從業員埋怨在國安法時代，「不知紅線在哪裏」；但美國國安法遠較香港複雜、英國官方保密法遠較香港嚴苛，卻從未聞西方記者說不知紅線在哪。他說，紅線就是不可犯法、不可超越道德底線。如果作為專業新聞從業員竟然不能判斷舉世公認的紅線在哪裏，那就應該檢討自己是否擁有新聞記者必須具備的基本品質。

香港回歸20多年來，某些媒體的新聞從業員就是經常性的一方面踐踏法律和道德底線，一方面「揣着明白裝糊塗」的反覆問「不知紅線在哪裏」。

其實，他們要的「新聞自由」、「媒體霸權」，就是要為所欲為、無王管，根本不要有甚麼「紅線」不可超越，那個香港記協在黑暴中向自稱記者的人、向包括十幾歲的中學生濫發記者證，鼓動他們「採訪」暴亂，製造假新聞，甚至掩護暴徒、阻止警察辦差，他們何嘗不知其所為已經觸犯了法律和道德底線？在他們心中哪裏有甚麼新聞自由的「紅線」？他們明知故問，是在挑戰紅線、撕爛紅線，也是惡人先告狀，好像這些紅線就是「惡法」，打壓了他們的「新聞自由」似的。

香港這些「新聞從業員」無視紅線、踐踏紅線，假裝不知紅線在哪裏，實有政治目的，是要顛覆「一國兩制」，發動「顏色革命」，煽惑群眾暴亂。上述教育工作者說的「從未聞西方記者說不知紅線在哪」，是因為西方記者知道所謂「新聞自由」不能損害自己國家的安全和法律，他們有明確的國家觀念、國家意識、國家效忠。

香港的某些媒體和新聞從業員，不但沒有國家意識，而且恨國仇中，助美英西方反華反中，他們早已被美英西方在政治上、思想上、價值觀上洗腦、俘虜，他們跟隨西方編造假新聞、假輿論，認為《港區國安法》不能管他們，一管就是設了「紅線」、就是打壓「新聞自由」！