美國等西方國家插手台灣問題，公然為台獨撐腰，純屬無理取鬧。這些國家皆與中國大陸建立了外交關係，表示他們都奉行「一個中國」政策，即承認台灣是中國不可分割的一部分，既然如此，他們有何權利干涉中國內部事務？也許他們也自知理虧或底氣不足，於是有些美國媒體開始玩弄文字遊戲，試圖從歷史上找尋台灣不屬於中國的依據，並斷章取義指美國的「一中政策」裏沒有台灣。然而，他們說來說去無非照搬台獨分子「台灣地位未定論」的陳腔濫調，可謂無聊透頂。

按照西方媒體的邏輯，如果台灣歷史上不屬於中國，那麼美國歷史上更不屬於盎格魯撒克遜人，加拿大和澳洲等國也不例外，他們強佔原住民的土地和家園，甚至進行種族滅絕，這段醜陋歷史天下皆知。正是因為本身歷史不乾不淨，所以美國一直採取歷史虛無主義，如今還企圖在台灣問題上照辦煮碗，這種鬼把戲豈能掩得天下目。實際上，台灣與中國大陸的歷史脈絡清清楚楚，全部有案可稽。遠的不說，清政府1684年就在台灣正式設府，距今已有338年，反觀美國歷史只有短短200多年，他們還好意思質疑台灣歷史地位？如果說台灣歷史地位未定，美國歷史地位豈不是更加可疑？

不管怎麼說，台灣屬於中國一部分，這是任何人都無法改變的事實。美國媒體挖空心思找尋「歷史依據」，只能證明自己對歷史無知；美國政府千方百計打台灣牌，只能暴露以台遏華的險惡用心。中國人平時也許好像一盤散沙，有時候還會內鬥內耗，但說到維護國家統一和領土完整，絕對是萬眾一心眾志成城，美國等西方國家固然不要誤解誤判，台獨分子更不要一錯再錯。任何人任何國家與14億中國人為敵，注定不會有好下場。

日前大陸再將7人列入台獨頑固分子清單，禁止他們本人及家屬進入大陸和港澳地區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，還特別強調「採取其他必要的懲戒措施，依法終身追責」。對此，被列入清單者也許不以為然，也許百般嘲笑，甚至也許覺得很「光榮」，但他們不可不知，出來行遲早要還，大陸絕不可能容忍台灣長期分離，一旦時機成熟，必然會採取斷然行動，到時台獨分子必將惶惶如喪家之犬。這一天何時到來？相信不會太遙遠，不妨拭目以待。