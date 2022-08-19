世衰道微，邪說暴行有作。現在的香港可謂處於衰世，經濟低迷，失業率高企，人們徬徨無助下很容易迷失，遂令犯罪集團有可乘之機。最近接連傳出有港人到泰國、緬甸、柬埔寨一帶打工跌入犯罪集團圈套，男的被迫從事電騙和網騙活動，女的被迫賣淫，甚至傳出有台灣人遭活摘器官，死無全屍，駭人聽聞。

特區政府證實今年已收到20宗同類求助，目前仍有8名港人在上述地區失聯。本報亦接獲一名身處緬甸被迫從事網騙的港男現身說法，要麼騙夠500萬元人民幣，要麼支付巨額贖金，否則難以脫身，叫天不應叫地不靈。本報披露事件後引發全城關注，立法會議員亦開腔要求港府盡力營救。

說到底，跨境犯罪應運而生，同香港的社會環境有直接關係。這類「賣豬仔」慘劇，正是源於香港經濟不景，失業人士財政陷困，求職又屢屢碰壁，自信心跌落谷底。不法集團正是覷準這些人自信心不足卻又好高騖遠的心態，利用高薪厚酬作餌誘人落疊。至於網戀騙案層出不窮，則多是受害人與家人朋友關係疏離，乏人關心，精神空虛，才會對一個虛擬愛人死心塌地，連棺材本也親手奉上。

明乎此，單靠執法部門打擊這類罪行並不足夠，最重要是市民必須要有自知之明，明白世界上不可能有免費午餐，不可能有咁大隻蛤乸隨街跳，自己也不可能是韓劇男女主角，從此同王子公主幸福快樂生活下去。香港雖然事事不如人，但最低限度不會有人餓死，只要你肯求助，總有辦法生存。財困便申請綜援或申請破產，大不了從頭來過；精神空虛便多參加社交活動擴闊生活圈子。何必將身家性命財產都寄託在一個虛擬的人或虛擬的工作機會上？