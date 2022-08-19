早前，有美國智庫做了一次兵棋推演，模擬解放軍攻打台灣，美國和日本派兵協助防禦。一場混戰下來，美軍損失了兩艘航空母艦以及數百架戰機，但是台灣仍然可以力保下來，大陸的攻台計劃將會失敗。

這樣的推演結果一望而知，是不盡不實，美國是否敢投入台海戰役，尚且有疑問，若然說日本會出兵助拳，就更加天真。近期，日本有民間組織也做了一次兵棋推演，他們的設想較忠於現實。該組織認為，日軍不敢直接捲入台海戰爭，就算出兵，也只會到台灣島上撤僑。依筆者看來，這樣的推斷，庶幾近矣。

日本的民間組織說得坦白，他們指日軍之所以不敢出擊，是怕會遭受解放軍的核攻擊。中國政府曾向世界莊嚴承諾，絕不會首先使用核子武器，看來有不少日本人，不大相信中方會遵守這個諾言。

中國政府素來說話算話，曾經許下的承諾，如果沒公開說過會修改，就一定依然持守。不過，我認為也是時候，應該認真考慮是否要修改承諾了。所謂「此一時也，彼一時也」，過去，北京曾經答應將來統一台灣之後，不會在當地派駐部隊，但是在最新推出的「台灣白皮書」，這一項已經刪去。可見政策因時制宜，是其理固然之事。

北京大可考慮修改承諾，新的宣言是：中國永遠不會動用核武，除非受到核攻擊，或者外國用常規武器，主動攻擊中國軍隊。其中用常規武器主動攻擊中國一項，是新增的。

俗語說，先撩者賤，打死無怨。中國人崇尚和平，不會主動招惹他人，但若敵人刻意來犯，那可不同，對方既然不怕自食惡果，咱們何不讓他嘗嘗？