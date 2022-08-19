澳洲前總理莫里森被揭發任內秘密自我任命，擔當衞生、金融、資源、內政、財政部的部長職位，現任總理阿爾巴內塞表示找不到莫里森需要秘密兼任N個部長的正當理由，批評莫里森集權，是「對民主的空前踐踏」，現屆工黨政府下令徹查事件。兼任事件有無可疑，視乎閣下對政客這種人有無足夠認知。

對於秘密兼任部長，莫里森僅承認行為冒犯到部分同僚，但拒絕辭去目前國會議員的職務，又指當時正處於抗疫非常時期，掌握相關部長職權是為了確保部門運作，還搬出「作為總理，只有他能真正明白自己肩負所有責任」來說事。是耶非耶，毋須爭辯，只需查看在疫情還沒正式結束的今天，阿爾巴內塞有否秘密自我任命，便知答案。

莫里森不但兼任N個部長，還把自己說得好像一個盡責總理似的，這與2019年澳洲多地山火持續焚燒，莫里森只顧與家人出國到夏威夷度假，人物性格實在太不統一了，除非有人轉死性，否則，有這樣一筆「作為總理沒有肩負所有責任」的歷史在前，莫里森是不是一個勤力、克盡己責，為蒼生、為社稷的總理，甚至不得不事急馬行田，非要秘密兼任部長不可，明眼人早已心中有數。

值得留意的是，澳洲政府上周宣布決定本周起停用耗資逾2,100萬澳元公帑、僅識別出兩宗確診個案的防疫手機應用程式。莫里森日前表示，兼任部長是為了在疫情下能保障政府工作不受影響，能即時應對當下危機。這個又貴又廢的手機app當日之所以得以面世，誰人曾有份開出綠燈的呢？事件與衞生、金融、資源、內政、財政部的部長又有無關係？尤其是這個低效app牽涉費用如此龐大，公帑有否被濫用，實在有詳細查明的必要。