海外工作求職騙案引起全港轟動，台灣、中國大陸、澳門及香港均有居民誤墮陷阱，在海外遭到禁錮。今年一月至今，政府接獲20宗求助個案，當中有人指家人在外地失聯，至今仍有8人未尋獲。更讓人髮指的是，犯罪集團利用港人藉網絡「誘騙自己人」前往當地，手段極為可恥殘暴。

新冠疫情下經濟不景，失業率高企，海外求職愈趨普遍，對於網上平台各種待遇優厚的海外招聘，縱使疑點處處，仍能吸引不少人墮入糖衣陷阱。

柬埔寨、緬甸、泰國等國家有詐騙集團看準時機，頻頻透過高薪工作、網戀等手法誘騙華人到當地，受害者到埗立即被收走護照，再被帶到偏僻地方禁錮。期間亦被勒索高額贖金及被迫協助進行網絡詐騙，進一步擴大詐騙範圍，若受害者不從，則會遭到殘酷施虐及性侵，不少受害人被救出後不成人形，其遭遇駭人聽聞，可以想像他們是何等絕望無助。

不少受困者身處的位置並不清晰，加上部分地區是由地方民族軍政府控制，當地中央政府也管不了的「三不管」地帶，令救援工作難以入手。保安局已成立專責小組積極跟進，並與當事人家屬、外交部駐港特派員公署、中國駐當地大使館等保持密切聯繫，亦會透過國際刑警的平台聯絡海外執法機構交流情報及協助調查，冀能幫助求助港人。

事件讓筆者大感震驚，受害者輕信上述騙案固然有一定責任，但事情的嚴重程度已不容忽視，救援受害者亦是應有之義。筆者希望政府及外交部能盡快盡力營救受困港人；政府亦應加強宣傳，呼籲前往上述地方的市民必須特別小心，尤其留意當地的工作機會是否陷阱，提高公眾的危機意識，慎防受騙。