自從美、英為首的「新八國聯軍」策劃和支持本港反中亂港勢力，在2019年搞「港獨」顏色革命顛覆失敗之後，無論任何場合，敵對勢力都像「百足之蟲，死而不僵」，每當攻擊和抹黑中國時，例必把香港與新疆、西藏、台灣並列一起抹黑。

最近英國上演的保守黨黨魁選舉鬧劇，篩剩的兩名候選人拚命造謠醜化香港有多恐怖、多沒民主自由。境內的泛民政客和政治掮客雖不敢公然再講「港獨」主張，卻絕不就黑色暴亂攬炒奪權的顏色革命承認錯誤，向市民道歉，只選擇性地旁敲側擊說香港已沒民主、已沒雙普選，中央已收緊對香港的管治，《基本法》第68條雖然寫了「最終達至全部議員由普選產生的目標」也不管用云云。

境內外這些造謠、抹黑和攻擊，其實見怪不怪，從來都是「狗嘴長不出象牙」，只要用「凡是敵人反對的我們就要擁護，凡是敵人擁護的我們就要反對」的毛澤東金句去分析，便可理解面對的境內外反對勢力的破壞、干涉、抹黑、造謠，完全出自他們的反動霸權主義本質和立場。

國家領導人的「七一」講話已總結了香港25年的政制發展路向和社會和諧有序的兩條明確而清楚的底線，這兩條底線，其實也是世界各國都必定遵從和執行的自然公義。

關於管治香港的底線，領導人「四個必須」的第三個「必須落實『愛國者治港』，政權必須掌握在愛國者手中」，沒有討價還價的餘地。關於在港生活無論甚麼宗教信仰或政治意識都必須守法，領導人說了三個只要：「只要真心擁護『一國兩制』方針，只要熱愛香港這個家園，只要遵守《基本法》和特別行政區法律，都是建設香港的積極力量」。兩條底線，清楚明確。知否？