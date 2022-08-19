台灣人被「賣豬仔」到柬埔寨打工，慘遭人蛇集團凌虐並勒索贖金，台灣全島震撼。台灣刑事局表示，現在有120宗個案沒法即時聯繫。已知沒法聯繫的已逾百宗，相信實際數字當不止於此。呢單駭人消息經揭發後，唔少人擔心香港人有否墮入有關騙局？

「現代賣豬仔」事件愈揭愈有，亦愈揭愈恐怖。呢，特區政府證實，今年首8個月收到20名港人家屬求助，懷疑家人喺泰國、緬甸、柬埔寨及老撾失聯，當中8人仍未解困；亦有地區人士收到兩名港人被困緬甸「KK園區」嘅最新求助。據悉，當局正與外交部駐港特派員公署及中國駐當地大使館等聯繫及跟進。

8名至今仍失聯嘅港人，其安危令人擔心。曾喺柬埔寨工作嘅一名港人向本報提供「豬仔」基地以酷刑對付受困者嘅煉獄片段，疑被「賣豬仔」到緬甸嘅年輕男女慘遭電擊下體、輪流暴打、脫衣拷打、鐵錘敲手等，看後令人極度不安。受害者大都操普通話吶喊求饒，但報料人指不能排除有港人在內。

台灣有家屬收到受害者喺柬埔寨嘅死亡遺照，只有胸部以上，懷疑其器官遭摘除。事實上，犯罪集團活躍於柬埔寨和其他東南亞國家，不止經營黃賭毒，更從事人口販賣、禁錮勒索，要言之，姦淫擄掠，殺人越貨，惡行滔天。今台灣、香港均有同胞受害，正如本報「正論」指出，要盡快營救莫遲疑；本港執法部門應當加緊本地調查及執法，必要時聯同內地一起打擊。旨哉斯言！

賣豬仔事件涉及港人、台灣同胞，甚至不排除有內地人，此時此刻，要是北京積極介入並出手營救，相信受困同胞脫險率必大增！8港人至今生死未卜，老朽心中殷切期盼：北京一出手，港人脫魔爪！