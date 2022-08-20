功夫茶：唔戴罩仲要襲警　假難民為禍香江

各位，去年警隊一段宣傳新片《守城》，大意講香港警察喺槍林彈雨下勇救人質，成功拘捕咗恐怖組織頭目！帶勇之人個個身手了得，令人拍爛手掌！之但係，尋日從讀者提供嘅片段，但見一男一女警察喺港鐵月台上你追我逐一對非洲裔男女，好似玩緊「麻鷹捉雞仔」咁，目測差人係雞仔，嗰對非裔男女係麻鷹囉！現實同拍片原來有好大距離！功夫茶相信，如果係內地公安或武警，一嘢已將條友鎖住啦！

嗱！是咁的：日前晚上10點幾，鐵路警區一對男女警員喺尖沙咀站巡邏期間，發現一名非洲裔男子冇佩戴口罩，遂上前截查，期間該名非裔男子情緒激動，出手襲擊男警並企圖逃走，而男警手臂及面部受傷，眼鏡亦爆裂。

阿哥！正是「一拳打出眼火，對面睇見牙煙」，月台現場人聲鼎沸、亂成一團！警員用半鹹不淡英語叫佢咪郁，口頭警告不果後，男警上前企圖將佢制服，但對方極力掙扎，佢嘅女同鄉又一味攬住佢一度同警員糾纏，兩名警員手忙腳亂，雞手鴨腳；最終該名男警要借助警棍戒備，再抽出胡椒噴劑向非裔漢狂噴，先至成功將條友制服！

講真，呢件唔戴罩仲要襲警事故，如果發生喺美國，嗰位非裔男子唔係掙扎着說「I'm sorry」而係「I can't breath」啦！襲警！依「美國標準」，唔跪你頸就有鬼咯！如果唔係港鐵站咁多人，分分鐘拔槍添啦！所以話，香港警察確係相當克制，甚至唔怕被笑雞手鴨腳！遇襲警員事後由救護車送院治理。

據悉，涉案嘅盧旺達籍22歲男子，持「行街紙」留港，吓！唔使問阿貴，又係假難民闖嘅禍！佢涉嫌「襲警」及「拒捕」，正被扣查，呢名非裔男子亦涉嫌違反口罩令，警員遂向佢發出定額罰款通知書，而其女同鄉經調查後獲准放行。

各位，假難民禍港多年。本報長期以來鍥而不捨發揮第四權精神，要求即時遣返假難民，做唔到即時遣返，都要簡化免遣返聲請審核程序；治本之道，始終係退出國際難民公約。此外，對付假難民，本報一直指出佢哋係社會毒瘤，又係治安嘅計時炸彈！最低限度都要重設禁閉式難民營，減少佢哋湧港食大茶飯誘因！功夫茶亦不時提醒公帑養治安毒瘤，就好似尿壺養蛇危卵險！政府每年財政預算案，都編列10多億元用作處理免遣返聲請及相關工作嘅主要開支，8年都燒逾70億元公帑，好似港人前世欠佢哋咁款！

本報高瞻遠矚，心繫社會，關心時事，一直提醒政府切要的起心肝處理假難民，切勿唔嗲唔吊！可惜言者諄諄，聽者藐藐！假難民搞到依家變尾大不掉！不是政府抵死攞嚟衰嗎？睇見就忟憎！不聽東方言，噩夢在眼前！試問點說好香港故事？