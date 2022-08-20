正論：密切接觸當確診　衞署差不多先生

胡適筆下的《差不多先生》形象地將中國人做事馬虎、濫竽充數、是是但但的劣根性暴露無遺，想不到百多年過去，這些劣根性非但沒有改善，更在港產官僚身上發揚光大。繼本報收到大量「紅黃碼之亂」的投訴後，又有密切接觸者被衞生署當成確診者，政府職員甚至將錯就錯，着事主將當局誤發的康復碼代替打第三針，有教唆行使虛假文書之嫌，令人嘩然。

根據目前規定，確診者向衞生署申報的同時，亦需報上同住家人名單，署方會按名單資料向密切接觸者發出檢疫令，要求他們在第1、第3、第6及第7日呈報快測結果，若4次檢測都是陰性，第7日便可如常外出活動。本報接獲在學校工作的楊女士投訴，其家人在7月1日確診新冠肺炎，她列為密切接觸者並遵循指令在家隔離7日。期間她定期接受檢測均證實沒有染疫，以為檢疫令期滿可如常生活，詎料7月20日突然收到衞生署的確診通知書，通知書附連康復二維碼，顯示有效日期至明年1月11日，可用於滿足疫苗通行證、即代替打第三針的要求。

問題是，她並非確診者，出於工作需要亦必須接種第三劑疫苗，遂即時致電部門要求修正，一番周旋後，於7月26日收到衞生署的密切接觸者通知書，原以為署方終於修正失誤一度鬆一口氣，但當她前往疫苗中心準備接種第三針之際，始獲職員告知她屬確診者不能打針。顯而易見，衞生署行政混亂，敷衍塞責，根本沒有改正她並非確診者的紀錄，惟最令人意想不到的事還在後頭。楊女士為行政混亂一事聯絡特首辦反映，竟有政府職員口頭回覆她可使用獲發的康復碼滿足疫苗通行證要求。由於事件涉及造假，更恐有法律後果，遭楊女士斷然拒絕。

實際上，衞生署做事馬虎其來有自，在年初第5波疫情大爆發後期，有確診市民向該署申報多日都無人理會，直至康復多時並呈報核酸檢測陰性結果後，始接獲消防處通知，指衞生署要求他入住竹篙灣隔離中心，更聲稱若不接受安排會有法律後果。至於身處隔離營並已康復或無確診的市民，被困一個月依然不獲放行，以致營內不時有人叫囂抗議。滿以為第5波高峰已成過去，衞生署已吸取教訓，但事與願違，行政混亂、玩殘市民始終如一。最離譜的是，居然有政府職員叫事主利用誤發的康復碼代替打第三針的要求，明明政府部門出錯，部門不是改正賠不是，而是教唆市民造假配合，市民連想打針也求之不得。港產官僚胡混度日、尸位素餐、漠視法紀，由此又可見一斑。

事實擺在眼前，港府的防疫措施全部存在漏洞，不是「紅黃碼」出錯擾民至深，就是港產官僚「差不多先生」上身，到頭來不但對防疫毫無幫助，反而添煩添亂。說到底，近期新增確診個案雖然有所上升，但絕大部分感染者病徵輕微，當全球主要先進地區都不再視新冠為洪水猛獸，只有香港這個國際城市仍在嚴防死守，玩殘市民不特止，將經濟一鋪清袋才是最不堪設想。