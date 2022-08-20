世界視線：特朗普影響猶在　共和黨家族盡墨

在美國前總統特朗普磨拳擦掌準備2024年再次參選之際，聯邦調查局（FBI）突然搜查他位於佛羅里達州的海湖莊園，指控其涉嫌違反《間諜法》、妨礙司法公正及非法處理政府紀錄等3項嚴重控罪。在政壇掀起巨浪之際，特朗普卻再次展現其影響力；此前有份彈劾他的10名共和黨國會眾議員中，只有兩人贏得初選，其餘8人不是敗選，就是主動放棄競選連任，落選者中更包括前副總統切尼女兒、大名鼎鼎的懷俄明州共和黨國會眾議員伊莉沙白。

伊莉沙白曾擔任眾議院調查國會山莊暴動案的調查委員會副主席，並多次抨擊特朗普，揚言「不能再讓他接近總統權力」。但她今次在黨內初選輸給特朗普「欽點」的哈格曼，國會生涯恐從此告一段落。事後伊莉沙白向支持者表示，自己不願靠贊同特朗普的謊言去贏得初選，又指「真正的工作開始了」。由於特朗普在黨內難以撼動，外界推測伊莉沙白可能以獨立候選人方式參選總統，繼續狙擊特朗普。

經過國會山莊暴亂，特朗普離開白宮後，共和黨人先後表現出「去特朗普化」的傾向。眾議院啟動國會暴動案調查時，大批共和黨支持者炮轟特氏盟友、眾議院少數派領袖麥卡錫未能「管好」倒轉槍口的伊莉沙白，特、麥更因此鬧得很不愉快。據稱麥卡錫當時為此失去不少金主支持，結果他不久便回到特朗普懷抱，近日更高調炮轟FBI為特氏抱不平，成功贏回不少掌聲。麥卡錫的取態也顯示出共和黨現實的無奈，除了特朗普外，沒有人能提供其他贏取民心及金主支持的方法，因此只好向他靠攏。

特朗普並不代表美國保守主義，而傳統的共和黨精英也不支持他。現實是，美國保守主義中的共和黨及教會等，都主動融入進了特朗普主義陣營，雙方變成唇亡齒寒，試問如何再區分開它們？特朗普2016年成功當選總統後，為美國政治格局帶來巨大變化。伊莉沙白的落敗，正正是共和黨離棄傳統保守主義、轉向特朗普美國優先路線的最新例證。明年起切尼、布殊及麥凱恩等共和黨家族，將不會再有代表在各州和聯邦擔任公職，而特朗普則成為這幾大家族王朝的終結者。