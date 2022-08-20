中國在國際經濟的地位已經十分鞏固，是全球扣除物價因素最大的經濟體，最大的製造業經濟和出口經濟。中國的基礎鞏固，主因是自力更生的程度高，國家堅持主權，走自己的道路，對美國的依賴相對低，與90年代的日本大不相同，不容易被美國糊弄而陷於經濟倒退與停滯。但亦與蘇聯不同，國際化和參與國際分工的程度高。對國際供應鏈處於戰略主導地位，社會與經濟開放度，經濟增長動力強，不易因經濟發展乏力帶來政治壓力拖垮政權。中國今後仍會出現周期波動，可相對美國，中國經濟的基建投資、科研投入均屬優勝。無論對全球經濟增長貢獻，或對國際金融的穩定作用，中國已是舉足輕重了。

俄羅斯可以用天然氣的供應武器化，中國也應該可以把在全球供應鏈的關鍵地位來武器化。

首先是完整本身的供應鏈體系，減少對外國投入的依賴。中國經濟規模廣大，產業部門齊全，應是全球能把供應鏈全面本地化的最佳國家。只要不追求短期高利潤，減少對外來供應的集中進口，即使部分環節部件還要進口，也可形成市場上的寡頭壟斷。依現時的全球化格局，中國會是最能利用國際供應鏈制裁別國的了。美國帶領西方與中國脫鈎，在產業方面一如金融領域，正是擔心中國以供應鏈作為政治武器，這恰恰應該是中國着力之處。政府與業界應詳細分析每一個產業，產品的供應鏈，找出中國企業最佔優勢的環節，進一步將之鞏固，加強科技與投資投入，控制上下游，形成政治鬥爭中的戰略性武器。美國的Wintelism對個人電腦產業的控制方法值得參考。

產業的供應鏈控制權是基礎，這屬長期工作。短中期的主要戰略應是人民幣。一是國際化來替代美元，也在過渡期抗衡美元的衝擊。二是人民幣匯率要堅挺，建立起人民幣的權威和強大的購買力。同時用外匯管制來把人民幣的發展處於可控不敗的地步。三是推廣人民幣國際貸款，用中國之力來協助其他國家發展，擺脫西方的操控。人民幣貸款在市場原則外還要加上政治的戰略價值衡量，不是做買賣，而是堅持為發展戰略。用人民幣貸款來侵食美元霸權的市場，促使外國用貸款購買中國產品，也因人民幣由中國控制而更為穩定可控。經濟層面，除這兩原則，還可以有眾多細節。