上個世紀80年代初，中英談判香港前途，北京決定97年收回香港主權治權，實施「一國兩制」的大背景和出發點，是中國剛剛改革開放，十分需要香港的經濟價值和戰略價值。而這些價值的保持和發揮，十分依賴不能因為97年香港憲制地位轉變而受到影響。

因此，北京對「一國兩制」實施的初心和着眼點，都是對香港原有的資本主義制度和生活方式盡量不變，能不變就不變，甚至為了強化投資者和港人的信心，還對某些香港制度「強化」。例如，為了加強國際社會對香港法治、「司法獨立」的信心，97年後香港成立「終審法庭」，享有了在港英時代沒有的「司法終審權」。

在「和平統一祖國大業」中，無論是香港、澳門還是台灣，中央的方針都是「一國兩制」。然而，根據時代條件、當地情況、大環境、小環境的變化，各處實施的「一國兩制」內容是不同的。對香港和澳門，根據當時的形勢和具體情況，北京對這一方針建構的出發點是原有制度「盡量不變」、「能不變就不變」。對現在和今後的台灣，則不能用這樣的做法，因為形勢和條件根本不同，對台灣不能「盡量不變」，而是有許多方面必須變。對香港盡量寬鬆，對台灣則寬緊有度，只有實事求是，才能讓「一國兩制」發揮作用，行穩致遠。

中央當然早就認識到了這些。最初方案中的統一後，台灣可以「保留軍隊」、北京不派人管治等內容，現在不可能還有了，然而這個改變只是小兒科。柳某相信，台灣版「一國兩制」（假如有的話）會和香港版「一國兩制」差異極大。總體而言，不會有「台人治台」的說法，台灣的行政、立法、司法、公務員、警察隊伍等，都不可能「原有制度和人事」不變直通「台灣特區」。統一台灣之初，就一定實施「台區國安法」，中央一定會大量派員參與各方面的管治工作，上層建築各個領域一定要迅速清除「反中」、「台獨」影響。