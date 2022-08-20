美國經常批評中國政府以優惠政策和補貼等干預措施扶持重點產業，造成不公平競爭，所以動不動就對中資企業揮舞制裁大棒。其實這根本是賊喊捉賊的把戲，美國最近推出的《晶片法案》，不只是優惠政策和產業補貼這麼簡單，更設置貿易和技術壁壘，嚴重干擾全球市場，企圖獨自霸佔整個半導體產業。指摘別人總是大義凜然，自己做起來卻是理所當然，這就是馳名天下的美式雙標。

相關法案要求接受補貼的晶片企業必須在美投資、研發及製造，而且不准將產品賣給中國，如此赤裸裸的霸道行為也只有老美才做得出。很明顯，美國此舉除了針對中國，還把矛頭指向三星和台積電等晶片產業的全球領跑者。就以三星來說，該企業是南韓經濟的主要支柱之一，總產值佔整個國家GDP的20%以上，而其晶片60%出口中國。不難想像，如果晶片產業移至美國，三星將徹底失去中國市場，南韓經濟恐怕不死也殘。

去年全球晶片銷售額達5,559億美元，中國市場佔了將近35%，連續多年高踞第一位，如果失去這個龐大市場，哪個市場可以彌補？老美懂得打自己的小算盤，難道別人不懂？美國政府提供500多億美元補貼，看似不少，其實最大受益者是本國企業，三星和台積電等外來企業充其量只能喝點湯。再說，美國產業鏈不齊全，生產成本又高，即使有投資稅收抵免優惠，也必定得不償失，產品競爭力令人懷疑。

據國際諮詢公司估算，美國採取對中國技術硬脫鈎的政策，將使美國半導體企業失去18%的全球市場份額和37%的收入，並減少數萬個高技能就業職位，可見晶片法案是徹頭徹尾的損人不利己。面對美國的瘋狂圍堵，中國必將加快自主研發的步伐，過去一年世界上增長最快的20家晶片企業，中國大陸企業就佔了19家，美國企圖將這個全球最大市場從半導體產業鏈上剝離，只能是一廂情願。過去中國曾多次突破美西方的圍堵和封鎖，取得連串科技成就，這次會被小小晶片難倒嗎？

正如有人所說，美國不斷開歷史倒車，企圖堵死別人的路，最終只會堵死自己的路。畢竟在經濟全球化之下，產業分工合作，既是大勢所趨，也符合各國利益，美國逆潮流而動，妄想獨霸全球半導體產業，注定以失敗告終。不信？那就走着瞧吧。