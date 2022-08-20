港人慘被「賣豬仔」事件愈揭愈多，愈揭愈驚心。保安局今年一月至今累計收到23名港人求助，仍未確實掌握位置的有11人，情況令人擔憂。又有傳媒揭發，一名目前被困緬甸的香港人，抵達泰國後曾一度自由，並立即買機票回港，但因為無法訂到檢疫酒店而被拒登機，最終落入犯罪集團手中。其父曾報警和向衞生署求助但無回音，直言對港府錯失拯救兒子的機會非常失望。

因為訂不到防疫酒店而無法逃離魔掌，只差一步，這麼近那麼遠，的確令人心寒。事實上，在許多亞洲國家早就開放門禁、取消防疫措施的當下，香港仍然重重設限，入境前要取得核酸檢測陰性證明、要訂好檢疫酒店，抵埗後又要做核酸檢測，又要入住檢疫酒店3日，4日醫學監察期間又受黃碼限制活動，期間還要做若干次核酸和快測，一聽便令人頭大如斗。別說身在險境的香港人被這些防疫措施玩殘，正常旅客和外商都一定嫌麻煩，有得揀，何不去個一落地即自由行的地方遊玩和做生意？

正如本報指出，「紅黃碼」倉卒推行，亂象叢生，有已康復的市民跟足程序呈報，紅碼一樣不能轉為藍碼，被迫加疫監；又有黃碼市民已轉為藍碼並上載針卡，依然未能進入食肆，簡直就是添煩添亂。現在更間接連累被賣港人無法脫身，如此防疫安排，怎一個「衰」字了得！

此所以，若仍有被賣港人僥倖有機會逃離魔爪，千萬別訂機票回港，請直接去新加坡，否則被嚴苛的防疫要求所限，必然連最後的一線逃生機會都會失去。在後疫情時代，全球各地都拚旅業拚經濟，只有香港仍在嚴防死守，港府高官還自以為「3+4」檢疫方案和「紅黃碼」安排為得計，殊不知卻是累死港人、累死經濟、累死香港。