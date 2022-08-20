殖民地時期為香港司法留下陪審員制度，是好是壞，很難一言以斷。不少「黃絲」認為，假如回歸後不能百分之一百沿用這種制度，就是代表香港法律體制的倒退，此說未免言重。其實即便是在西方民主國家，也不一定需要採用陪審制。

香港推行《港區國安法》之後，審理相關案件，採用彈性方法，可以引入陪審員，也可以不引入。近期開審的案件，涉及47位公眾知名人士，好些曾是政壇紅人，更是不少黃絲的偶像。這一系列的聆訊，律政司決定不設陪審團，每宗案件只交由3位法官會同審理。筆者也當過陪審員，以過來人的身份認為，律政司今趟是走對路了。

最起碼有兩類案件，不適合讓陪審團參與，第一、涉案者是公眾人士，尤其是屬於政界、娛樂界或體育界的偶像級人物；第二、要判定涉案者有罪與否，審理者較容易受自己的政治立場左右。

譬如很多人看過電影《壯志凌雲》之後，從此就視男主角湯告魯斯為偶像，不少女士光見到他的身影，已經在發狂尖叫。假如有一天，「靚佬湯」涉嫌犯案，由9名陪審員參與審理，這宗案件比起一般案件，便有較大機會得不到公道而合理的判決結果。同樣道理，上述47人的案件，不少涉案者是政壇明星，在本地擁有的粉絲，不一定比湯告魯斯少。這類案件不設陪審員，實屬明智。況且這47人的案件，大多牽涉到2019年的反修例風波。在這一場風波中，不少香港人政治立場鮮明， 雙方「黃藍」對立，涇渭分明，誰也說服不了誰。對於政治色彩如此濃厚的案件，還是交由法官以專業角度審訊，更加公平、公正。