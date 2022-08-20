內地近日先後爆出兩宗與日本文化傳入大陸有關的新聞，除引發網上熱議，更有人被警方帶走問話。如何妥善應對文化衝突與歷史傷痛，絕對是一道考驗各界智慧的課題。

江蘇蘇州市有年輕女子上周穿上日式浴衣在淮海街拍照，被警方以涉嫌尋釁滋事罪帶走。事件適逢日本二戰戰敗投降77周年前夕曝光，倍添複雜敏感，女子解釋是想還原夏日漫畫中的一幕，對於未有顧及民眾情緒，在大街上穿着日式服裝行走，傷害民族情感，作出道歉。在警員要求查看其手機內容、沒收衣服、刪除照片，女子始獲放行。

年輕人對東瀛流行文化如蟻附羶，而不是對中式婀娜多姿的旗袍深深着迷，這固然因為審美眼光始終需經歲月沉澱，入世未深者根本難以領略箇中真諦，同時亦反映了前者在推廣普及上着力更多。不用說甚麼，報道引述內地傳媒指，日本是蘇州市去年第三大外資來源地，當地有近三千間日資企業，而事發地點淮海街亦被打造成日本風情街。思慮不周的民眾在這等氛圍下，要做到明智三思，有卡都唔打、浴衣丟一邊，真是談何容易。當局應多教育民眾該如何應對，以免再有傷及民族感情事件出現。

另一宗新聞指有日本迴轉壽司店就着廣州分店被指禁止員工上班說廣東話作出澄清。莫非廣州店員工都能操日語？非也。壽司店發表官方聲明，為有管理級人員失言致歉，強調從未禁止員工與客人以廣東話溝通。回應雖有避重就輕之嫌，但壽司店搞推普廢粵對生意有何幫助？此事明顯是有「雞毛司令」不滿員工以粵語談笑，遂「發現上班再講粵語的，舉報到我這裏，將嚴格處理」。然而，若為着通訊群組的截圖而搞罷食，網民其實跟涉事「雞毛司令」一樣，對問題沒有對症下藥。