港府為改善深植社區的環境衞生惡疾，已在早前公布「清潔香港大行動3.0」，並於近日展開為期3個月的「打擊衞生黑點計劃」，重點打擊全港600多個衞生和街道管理黑點。政務司副司長及多名政府官員輪流落區視察及宣傳，致力改善衞生環境。

鑑於清潔行動牽涉範圍既多且廣，包括街道、後巷、垃圾收集站、三無大廈、公廁及海上垃圾等多處，難免出現漏網之魚。且過往有關部門因權責不清而相互推託，故此社會多方都有聲音質疑及憂慮清潔計劃的可持續性與成效。

誠然，改善環境衞生問題絕非易事，清潔行動要持之以恒仍有賴市民參與和科技支援。筆者日前在前廳交流會中，亦有建議政府善用智慧科技，如提供網上地圖，再結合地理資訊系統、CCTV、衞星圖像、AI等技術，實時顯示街道及衞生黑點的狀況，並動員地區義工為之評分；再配合簡單操作的手機程式，讓市民實時舉報衞生問題，達到吸納市民參與的效果並培養其對所屬社區的關注度。參考美國相似案例，CleanStat透過應用程式讓市民為街道的清潔度評分，在2016年第四季，近九成街道清潔度得到最高分，而分別被評為「污糟」和「中度整潔」的街道則減少八成多，可見群眾的力量。

此外，政府亦可運用土木工程拓展署研發的「聯合運作平台」，供各部門互通資訊、整合及分析數據，並把收集到的地理空間數據，作預先分析及協助制訂工作應對方案，提高效率並加強默契。

清潔香港人人有責，為改善各種衞生問題，期望政府能落實上述建議，並加強宣傳教育，提升公眾意識，以凝聚社會各方力量，齊心締造更清潔香港。