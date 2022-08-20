魯迅先生是無人不識的中國現代偉大的文學家、思想家、革命家，毛澤東予以極高評價：「魯迅的方向，就是中華民族新文化的方向。」

魯迅棄醫從文，化筆為槍，拯救沉淪民族和文化的決心，可從他《自題小像》詩作可證：「靈臺無計逃神矢，風雨如磐暗故園。寄意寒星荃不察，我以我血薦軒轅。」他想到用進步思想文化革命救社會，比逐個逐個地拯救病人更多更快，決棄醫從文，拯救民族文化，拯救中國人的人心。反思香港竟爆出反中亂港推「港獨」的高潮，三代青年沉淪迷失理智和做人的正確方向，亟需更多志士仁人發揚魯迅精神，救港青委靡不振、崇洋媚外、拒認自己是中國人的「失心瘋」。

可是，自詡是中外文化交匯、資訊高度發達的香港，資訊的交流和傳播已不是上世紀初的舊中國於魯迅時代那麼艱難和不發達，但可惜身處高位兼有影響力的官員、議員、人代、學者、律師等等，人人愛惜羽毛，卻鮮有魯迅的風骨，「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛」，敢於同惡勢力和反動輿論作鬥爭，結果讓社會沉渣泛起，魑魅魍魎得戚橫行，遂釀成世紀黑色暴亂，東方之珠沉淪。知識分子的骨氣哪裏去了？

為甚麼「徐大炮」一士諤諤直斥港台陰陽怪氣胡說八道的敢於揭露、敢於講真話的鬥爭精神值得人們尊敬和佩服？就是在於知識分子和社會上層，少有魯迅風骨的人。骨科醫生高永文，為管治補鈣曾棄醫加入前屆政府；眼科醫生周伯展，除為眼疾病人清視障，勤筆耕掃心盲；精神科顧問醫生潘佩璆，常糾人們心理和精神不健康歪論。今天雖多了些正直敢言之士，但像魯迅敢於鬥爭的太少了！