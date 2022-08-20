昨天本報「產評」指出「加息周期快殺到 港樓市陰霾滿布」，內文稱當下嚴格的防疫政策促使外資求去，且時值移民潮，樓市本已陰霾滿布，港府再不着手「撤辣」，只會白白錯失「穩經濟」的契機，後患無窮。

本報大早已儆醒政府樓市穩定對香港好重要，眼下香港更由於防疫嚴苛，安心出行「紅黃碼」亂象不斷，累市民無辜「加監」，本報相繼收到市民求助，指完成隔離後，紅碼不能轉為藍碼，影響日常生活，亦未能上班，擔心冇收入。事實上，市民如今已對於疫慌不那麼緊張，即使確診個案日前突破6,000關卡，疑因與BA.5變種病毒株個案正處於上升趨勢有關。依家市民知道中招大不了去竹篙灣隔離，而啟德方艙醫院料快啟用，樓高四層，設有升降機，隔離房間有獨立廁所及浴室，有電視、電蒸爐等，連床褥都加厚咗，部分房間更可觀賞海景。講真，老朽若中招，都想去海景房「歎吓」！

言歸正傳，港人唔怕中招，最怕失業！政府唔進一步放寬防疫嚴苛政策，經濟復甦遙遙無期。民生多艱，港人活得已很不是滋味，都已經咁多人打咗針，亦幾百萬人中咗招，都係時候取消「疫苗通行證」，唔好難為長者如老朽之流啦！老朽成日擔驚受怕一時唔記得掃「安心出行」而被罰5,000個大洋，是以近排可以唔出街就留喺陋室讀書寫字，嗰張「樂悠咭」睇怕都係放喺度發霉！

疫情2019年底爆發，對中國經濟造成頗大影響；2021年上半年僅上海仍有財政盈餘。之不過隨着上海「封城」，最近亦錄得赤字，換言之，今年上半年全國31個省區全部錄得財赤。這就難怪多家大行陸續調低中國今年GDP增長。是以港府再不對樓市「撤辣」及放寬防疫，香港經濟幾難有「活水」。