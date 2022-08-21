世界視線：土耳其左右逢源　俄羅斯難言安枕

面面俱圓、左右通吃的土耳其總統埃爾多安，近日再次成為國際風頭躉。土耳其先是與以色列「解凍」，雙方恢復外交關係並重新互派大使和總領事。埃氏之後前往烏克蘭，屬俄烏戰爭開打近半年首次訪問當地。他與烏總統澤連斯基見面後，重申安卡拉將繼續聲援和支持烏克蘭主權和領土完整。埃爾多安已成為左右逢源的調解人，但對俄羅斯來說，恐怕是個值得警惕的信號。

安卡拉正面臨高通脹經濟壓力，與以色列復交可吸引投資和振興旅遊業，帶動經濟發展，同時有利於游說以方建設經土通往歐洲的天然氣管道。土方因堅持向俄買入S400防空導彈系統，結果美國拒絕對其出售F35隱形戰機。埃氏看中美以間的親密盟友關係，欲透過與以色列復交，借助猶太游說集團改變華府立場，買入新戰機從而推動空軍現代化。

土耳其與伊朗早因敍利亞和伊拉克問題口和心不和，但埃爾多安不久前才出訪德黑蘭，與伊朗總統萊希及俄羅斯總統普京會晤，期間分別與俄、伊達成一系列合作協議。詎料話音未落，安卡拉便與伊朗的死敵以色列復交，期間又把矛頭指向俄國盟友敍利亞，派兵越界打擊敍國境內軍事基地和民用設施，造成多人傷亡。儘管被埃爾多安明剃眼眉，但普京對此卻隻眼開隻眼閉。

埃氏上周抵達烏克蘭西部大城利沃夫，與同時到訪的聯合國秘書長古特雷斯以及澤連斯基會面，並建議在土耳其舉行俄烏元首會晤。然而，看似充當和事老的埃氏同時揚言，將繼續站在烏克蘭一方。看來，俄方一系列協議，未能徹底換來土耳其在俄烏戰事上保持中立。事實上，安卡拉繼續向基輔提供裝備，早前更宣布在烏國境內興建無人機生產線，引來莫斯科不滿。

埃爾多安以維護自身利益、不作陣營式思維的做法在國際間游走，為土耳其成功爭取了不少籌碼。對於土國這種看似「不忠」及善變的態度，俄羅斯及西方也是無計可施。外人看來如膠似漆的俄土關係，其實暗藏不少盤算。懷着蘇丹夢的埃氏繼續執政，土耳其絕對不會放棄擴張崛起，俄土反面爆發衝突，恐怕也是遲早的問題。