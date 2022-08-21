正論：配套不足趕入伙　苦了孩子上學難

李家超上場後，為解決公屋輪候時間不斷延長，提出「公屋提前上樓計劃」。事急馬行田，無人質疑此舉的出發點不好，惟社區缺乏配套，必會衍生大量社會問題。位置偏遠的粉嶺皇后山公營房屋項目最近陸續入伙，學童和家長首要面對上學難，折射出「不理好醜，但求趕上樓」致令問題叢生的冰山一角。

皇后山公營房屋項目為政府近年最大型的房屋項目，惟位置隔涉，配套不足，居民甫入伙已發現生活上種種難題，首當其衝是邨內學童上學難。目前邨內僅有兩間小學，兩校均實施小班教學，各校每級最多收生135人，且收生不限皇后山區內，還包括區外。皇后山邨和山麗苑入伙後人口將達3萬之眾，當中3%至5%為適齡學童，即約有1,500人，意味兩校不足以消化所有區內學童，小孩子要麼跨區到上水上學，要麼往粉嶺其他學校叩門。但正如前述，皇后山位置偏遠，交通配套未完善，巴士班次非常疏落，大部分學校校巴亦未設皇后山站，上學問題遂令區內家長頭大如斗。

其中一戶家庭的個案是這樣的：關小姐和丈夫均為基層僱員，收入不多，兩名子女均有特殊教育需要，並需定期就醫，他們都希望子女獲派皇后山區內學校，節省上學時間及交通開支。無奈事與願違，長子只獲派粉嶺其他學校，車程起碼半小時。這對於雙職基層父母來說，時間、交通費都是難以承受的重。他們曾向教育局求助，惟局方一味叫他們自行叩門，並無提供協助。上述例子並非個別事件，而是皇后山公屋戶充當「開荒牛」的縮影。大量學童需長途跋涉上學，別說車費開支不菲，上學過程恐生安全問題才是最令家長擔心。

顯而易見，上學難只是「開荒牛」必須面對的其中一個難題而已，一個人口達數萬的新社區若配套不足，難題肯定不止一個，淪為昔日天水圍「悲情城市」翻版絕對不足為奇。一個健全的社區，必須要為居民提供教育、醫療、就業、交通、購物等配套，動輒跨區解決，不僅生活成本大增，居民亦必身心俱疲。以「天水圍新市鎮」為例，自2001年天水圍北部多個屋邨入伙後，接連發生多宗家庭暴力倫常慘劇，包括2004年天恒邨一家四口滅門慘案，時任民政事務局常任秘書長的林鄭月娥便形容天水圍是「悲情城市」。至於形同「孤島」的東涌逸東邨，更是繼天水圍之後第二個「悲情城市」，老人和青少年自殺事件頻生。這些情況直到近年才有改善，歷時達10年甚至更久。

誠然，在一般公屋申請平均輪候時間長達6年的今日，無殼蝸牛只能棲身於危機四伏的劏房，任何加快房屋供應的政策都值得肯定，李家超在土地及房屋供應方面提出「提速、提效、提量」，並讓不介意未有充分配套的公屋申請者提早上樓，絕對不能說是錯。惟正如硬幣有兩面，所有計劃有利也必有弊。今日皇后山邨居民的慘況，足以儆醒執政者明白「欲速則不達」這個道理嗎？