功夫茶：香港悲劇添一筆　兒童玩火誰過失

所謂「意外」，意思係意料之外，預估唔到，突如其來。之不過，本港隔三差五又添一宗人間悲劇，真係可以叫「意外」嗎？雖然無法預知時間同地點，形式更加係「日日新鮮鑊鑊甘」，但相信唔少看官都同功夫茶一樣，早已「預估」到隔幾日又有慘劇發生！畢竟近期幾宗慘劇嘅背後，遠因都離不開經濟衰退。唔係香港行衰運，而係歷屆政府搞搞震，新政府未有作為，社會環境愈嚟愈差，就好似周圍埋好晒火藥咁，哪怕只係一丁點星星之火，已足以燎原！

呢嗱，黃大仙樂富邨上周四又發生一宗悲劇！樂東樓一個單位當日突然起火冒煙，一名66歲李姓老婦吸入濃煙昏迷，獲消防救出送院後，延至上周五晚上不治。事件中另有一名34歲菲傭吸入濃煙不適，好彩喺送院治理之後，暫時冇乜大礙！警方展開調查後，以涉嫌「縱火」拘捕一名11歲男童，初步懷疑被捕男童喺事發嗰陣，聯同胞弟偷走鄰居門外嘅香燭拎嚟玩，結果燒着咗起火單位門外嘅衣物，火勢一發不可收拾，最終釀成慘劇！

的確，小朋友玩火係唔啱，之但係，咁代唔代表被捕男童應該承擔所有罪責呢？小朋友貪玩就梗嘅！如果教育做得唔好，照顧得唔到位，「初生之犢不畏虎」，細路仔乜都做得出！所以喺好多時，小朋友闖禍，照顧者都逃脫不了責任！消息指出，被捕男童嘅父母，因有事未能照料兒子，先將兒子暫託表姨家中；事發嗰陣，表姨又忙於家務，一個唔留神就畀兩個細路遛咗出去玩！由此可見，無論係父母定表姨查實係有疏忽，或多或少都有責任。

之不過，有頭髮邊個想做瘌痢呢？單憑現有細節，足以推斷出被捕男童嘅家境並不富裕。首先，家陣又唔係70、80年代，有幾多細路無嘢好玩，要玩火呢？稍為有啲條件嘅家庭，小朋友唔係沉迷電腦，就係沉迷手遊，咁熱出街都未必肯啦！其次，男童嘅表姨只係租住公屋，雖然因港府分配失當，令香港地出現唔少「公屋富戶」，但種種迹象顯示，男童生活喺基層家庭，佢嘅父母「有事未能照料」，大概離不開賺錢謀生！

現時香港經濟不景，莫講話失業，就算有工開，都唔等於有飯開！好多基層家庭點止雙職父母咁簡單，隨時一個人要打兩份工，收入先掹掹緊，邊有時間照顧小朋友呢？對於基層嘅困境，港府嘅支援足唔足夠呢？另一方面，香港嘅教育又做得好唔好呢？功夫茶都唔問幾時先振興到經濟啦！每宗悲劇背後，原因總係環環相扣，「福無雙至，禍不單行」就係咁解！倘若香港社會環境變好，甚或喺經濟、教育、扶貧方面有一環係做好，又點會有咁多悲劇發生呢！