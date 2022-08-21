中國過去幾十年的發展，依靠的是國際經濟愈來愈全球化。憑國家的強勁競爭力和穩定可靠的政府政策，中國經濟可以成為全球最大的經濟體。

不過，全球化並不是經濟的必然趨勢。一方面，二次大戰前後的全球化是歐美列強相互競爭的結果，為競爭而擴大向國際發展。另一方面，戰後西方以外各國的發展，把國際經濟的範疇大幅擴展，歐美列強以往的保護主義擋不住這兩方面的演變。

然而，全球化從來不是順其自然，而是充滿激烈的鬥爭與反抗。在國際資本主體系底下，歐美列強一是互相競爭，二是爭奪國外市場。資本的邏輯是不斷提升利潤，擴張生產與市場。資本並與政府結合，政治、軍事為資本服務，戰爭便根本是不同資本集團的利益之爭。全球化是某個資本集團的全球化，多個資本集團（歐美各國加上西方以外的）便構成國際上整體的全球化，而若各個資本集團相爭不下，整體的全球化便被分割。

中國乘勢而起的全球化，是美國的全球化，它逐步吞食歐洲列強的全球化領域，甚且擊潰蘇聯為抗拒西方列強的社會主義全球化。一直至今天，全球化已等同於美國霸權。在這過程裏，日本、歐盟相繼崛起，也相繼被美國用各種手段鎮壓。在美國的全球化中，中國也復興，但一直堅持國家自主，沒有日、德等受美駐軍，也抵擋了蘇聯崩潰後的衝擊。

中國在美國的全球化是組成者，同時亦是異己者。美國對日本、歐盟還要鎮壓抑制，對異己者的中國若不能用蘇聯式的和平演變打垮，便不能不定性為敵人，以更激烈的手段來企圖將之挫敗。中美之爭是世紀之爭，是美國建立起來的全球化體系的內鬥，卻大有可能把這個體系撕裂。

中國復興由美國的全球化而生，美國要打擊中國，因而最佳的策略是盡可能與中國脫鈎，把中國復興的主要基礎消滅。但中國從改革開放以來便採取雙軌制，國內政經沒有如蘇聯那樣讓西方的民主與市場全然控制。與美國分手，中國便可憑國營經濟的一軌駕馭市場與民主，也用積累的資金與能力在美國全球化體系內劃出中國勢力範圍，形成去美國、去美元化的中國全球化範疇，「一帶一路」倡議正是這樣的大戰略。今後與美國脫鈎，中國另建美國與西方以外的全球化體系，將會決定中國國運、世界發展。