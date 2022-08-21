有朝一日，大陸「和統」也好，「武統」也好，拿下台灣，實現中國統一，近鄰之中，「一衣帶水」的日本恐怕是最驚、最仇恨滿胸膛的。

最近，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在天津與日本國家安全保障局長秋葉剛男，共同主持中日第9次高級別政治對話。秋葉剛男氣急敗壞的表示，美國眾議院議長佩洛西訪台後，台灣局勢日趨緊張，對北京在軍演中向日本專屬經濟區投放彈道導彈的做法強烈抗議，也對中國「頻繁入侵釣魚島附近領海」的行為表示抗議。

在佩洛西竄訪台灣和解放軍首次實彈軍演大包圍台灣事件中，日本的反應比台灣還「強烈」，這真是應了「槍下鬼」安倍晉三那句鬼話：「台灣有事就是日本有事」。然而日本也知道，就憑自己的力量，「台灣有事」不但幫不到台灣甚麼，還會引火燒身。他們的主子山姆大叔也「救不了」台灣，最終會被大陸統一。日本敢和中國動手，只能是陪葬。

在美國的政治、經濟、軍事戰略布局中，日本和台灣是一根繩上的兩隻螞蚱，都是美國用來對付中國的，而且歷史淵源很深。日本曾侵吞和統治台灣50年，二戰後、冷戰後，美國圍堵、遏制乃至要徹底打倒中國，又把日本和台灣栓在一起。二戰後，日本成了美國的附庸，成了美國在亞洲最大的軍事基地，時刻準備着，先是為了美國對付蘇聯，後是為了對付中國賣命。今後賣命的引爆點，就是台灣。

中國要不惜一切最終完成統一，台灣當局要「倚美謀獨」，美國則要利用台灣挑戰北京底線，挑起台海戰爭。真要打起來，即使美國不派兵參戰，只以武力支援台灣，日本作為美國距台最近的軍事基地，也會捲進去，戰火會燒到日本。解放軍拿下台灣後，中國會從東西南三大方向戰略包圍日本，把它擠壓得與南太平洋、印度洋隔絕。其背後又是俄羅斯、北韓、南韓這些世仇國家，小日本可以休矣！