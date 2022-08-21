台灣陸委會日前公布一項例行民調結果，聲稱絕大多數受訪者反對解放軍機艦在台灣周邊大規模軍演，也反對大陸刻意暫停台灣部分農漁產品、食品進口及天然沙出口。此外，認為大陸對「台灣政府」與人民不友善程度，也分別創20多年新高；絕大多數民眾主張「廣義維持現狀」，台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2,300萬人決定云云。

這個調查結果並不令人意外，在民進黨長期操弄和洗腦之下，百年老店國民黨尚且被逐漸染綠，何況是一般民眾。大多數台灣民眾主張維持現狀不奇怪，奇就奇在他們倒打一耙，不責怪民進黨當局肆意玩火，反而責怪大陸武力恐嚇。到底是誰先破壞台海現狀，難道他們還看不清楚？台灣對大陸愈來愈不友善，又怎能要求大陸繼續對台灣友善？

事實上，過去大陸就是對台灣太過友善，除了百般容忍，還有求必應，不斷提供各種優惠政策，讓台灣年年賺取巨額貿易順差。結果卻養了一群白眼狼，台獨勢力愈來愈猖狂，和平統一愈來愈渺茫。大陸以德報怨，做了這麼多年冤大頭，如今終於清醒，暫停台灣部分農漁產品、食品進口及天然沙出口，相信只是一個警號，類似措施必將陸續有來。有人稱之為「窮台政策」，雖不中亦不遠。正所謂你不仁，我不義，台灣民眾與其罵大陸不友善，不如怪自己不知好歹。

台灣當局總是喜歡拿民意來說事，隔三差五進行民意調查，然後要求大陸「學習尊重台灣民意」。其實民意這種東西是可以操縱和塑造的，尤其是官方的所謂民意調查，往往不值一哂。再說，台灣2,300萬人的民意能敵得過大陸14億人的民意嗎？大陸民間對台獨分子的所作所為早就忍無可忍，網上要求早日武統的聲音一浪高過一浪，若不是執政當局保持耐心和定力，解放軍早就揮兵台灣了。

台灣有些人一直不相信大陸會以武力攻台，有些人則認為美國會出兵協防，他們顯然都是太天真了。陸方早就掌握了台灣問題的主動權，是否動武、何時動武，並非台方說了算，也非美國說了算。不到迫不得已的時候，大陸當然還會盡量克制，但到了退無可退的時候，大陸必然會採取斷然措施，即使付出再大代價也在所不惜。民進黨當局倚美謀獨也好，挾持民意也罷，到頭來只能是聰明反被聰明誤。