近日閱報，盡是有關警隊的醜聞。先有鐵路警區男女警員於尖沙咀站巡邏期間，發現非裔假難民沒有佩戴口罩上前截查，遭「孔武有力」的假難民反抗並嘗試逃走，男警手臂及面部受傷，眼鏡亦爆裂。但見警員雞手鴨腳，被假難民玩到「氹氹轉」，最終要出動胡椒噴霧制服假難民，堪稱失威。

當然，上述事件只算是「花邊」，真正「戲肉」嚴重得多。警察學院早前揭發有女見習督察考試作弊，一名駐守中區的女見習督察考升級試期間，被監考員發現其大腿藏有「貓紙」。消息指，其母曾出任助理警務處處長，可謂出身於警察世家，卻連考個試都鋌而走險，情節有如《逃學威龍》，令人咋舌。

然後又有隸屬刑事調查隊的女警涉及與他人串謀洗黑錢53萬元，以及向報案人索取約100萬元貸款、接受被捕人士6萬元貸款的案件。女警認罪，被法官斥責知法犯法，令警隊蒙羞，判囚21個月。至於稍早前有4名反黑組警員涉假扮掃蕩非法賭檔，事前邀約黑幫成員到警署「開會」，包括要求預先布置像樣的假賭場和安排有指定條件的賭客，事件最終被臥底探員揭發。案件早前於區域法院審理，當中3人串謀妨礙司法公正罪成。更駭人聽聞的還有4名警員涉與15歲少女非法性交，其中3人遭起訴。警黑不分，兵賊難辨，刷新了市民三觀。

一粒老鼠屎足以攪壞一鍋粥，警隊接二連三爆出醜聞，部分更涉及嚴重罪行，顯見老鼠屎不止一粒，絕非「個別事件」可以推卸。黑暴一役，警隊頂住壓力奮起止暴制亂，贏得市民尊重。很可惜，一時的好表現掩蓋不了長久以來的積弊，警員腐敗並非始自今日，再不徹底整頓改革，更令人瞠目結舌的醜聞恐怕陸續有來。