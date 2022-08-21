俄羅斯出兵烏克蘭，這場仗至今打了近半年，進程並不順利。俄軍首仗攻打烏國首都基輔，無功而還，近期就連多年前佔領的克里米亞，也遭受烏軍反攻。最新消息傳出，俄國的黑海艦隊可能要陣前易帥，莫斯科的決策層，正陷入進退維谷之地。以此觀之，打仗確實不是一件容易的事，即使強如俄羅斯，也不例外。

早前，美國眾議院議長佩洛西執意訪問台灣，此舉確是有點挑釁北京的意味。華人的網絡圈子中，不少人怒不可遏，認為解放軍不可再忍，索性一不做、二不休，既要讓佩洛西有去無回，更應順勢收復台灣，打一場轟轟烈烈的仗。

這種聲音當時不算罕有，香港其中一個最受歡迎的網上「藍絲」視頻，在佩洛西抵台前的一天，主持人語重心長地跟觀眾說，在此事上我們不能再退，哪怕戰爭會造成甚麼後果，在民族大義面前，也應該在所不惜。在同一天我往訪朋友，他家的婦人也在高喊：「咱們打不過也要打！」筆者直至當天才驚覺，原來不少當代人如此不畏戰，也這麼想求戰。

戰爭是最後手段，必要時就得使用，但甚麼才叫必要時，卻須斟酌。如果今日美國派第7艦隊突擊香港，將囚禁獄中的美帝奴才戴耀廷、黃之鋒之流救走，再揚長而去。若真如是，我們還是聽之任之，人民子弟兵仍舊畏葸不敢戰，那麼香港以至整個中國的人都堪稱懦夫，愧對歷史，也愧對祖宗。但佩洛西訪台畢竟不同，她只是以非官方形式進行，而且去得戰戰兢兢，若然為此我們也嚷着要去打一場仗，會否有點鹵莽和兒戲？或許當代人是打遊戲機打得多了，以為現實戰爭只跟玩遊戲一樣，都是這般簡單。