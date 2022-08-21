現代「賣豬仔」慘案愈揭愈多，更多被騙到東南亞的港、澳、台人士悽慘遭遇陸續曝光，有人被脫剩內褲再被電擊、毒打，畫面所見連女性也被施以毒手，更有指部分人士遭器官活摘。然而，開口人權、埋口強迫勞動的所謂世界警察，迄今卻未哼一聲，「與香港、台灣站一起」淪為最大的豬仔案。

報道引述營救組織指，用作禁囚人質之處不但外有圍牆，窗戶裝有鐵欄，露台設有鐵絲網，每個出入口更有持槍守衞把守，有人逃走即開槍，守衞森嚴，只准犯罪集團成員進入，可見當地警方想要救人也非易事。惟美國眾議院議長佩洛西月初訪台，不是在推特上寫下「與台灣站一起」嗎？現在台灣有數以百計的民眾，生命安全時時刻刻受到威脅，危在旦夕，正是佩婆婆展現其「決心維護台灣安全及自衞能力」的時候了，但山姆大叔忽然又尊重起「一個中國」原則，不插手干預台灣事務了。

虧美國有深入虎穴剿滅拉登的海豹突擊隊，又有如入無人之境擊殺阿蓋德組織最高領袖扎瓦希里的無人機，情報工作更是出了名高超精密，連德國前總理默克爾被其長期竊聽亦絲毫不察。世界警察若然出手，區區一班操縱豬仔的烏合之眾，又豈有不被手到拿來之理？

當然，中國人的事從來不用山姆大叔介入，不管老美手段是插嘴也好，上下其手也罷，何況人質中既然沒幾個是美國白人，山姆大叔自是繼續食花生，但不法之徒禁錮人質，透過兇殘手段強迫受害人參與電騙、網騙，又或勒索人質家屬交出贖金才予以放行，行為與索馬里海盜截劫貨船、伊斯蘭國綁架其實大同小異。當年有效擊退索馬里海盜、解決伊斯蘭國問題的，不是山姆大叔，而是解放軍與俄羅斯。甚麼世界警察，你當人豬仔啊？