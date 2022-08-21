中醫藥學源遠流長，是中華文化的瑰寶，特別是經過抗擊新冠肺炎、沙士並獲得優秀成效後，市民對中醫藥的重要性有更深認識。惟港府對中醫藥的重視程度仍是不足，嚴重限制本港中醫藥的發展。

香港的醫療體系偏重西醫，政府至近年才承認中醫的專業資格，其執業範圍暫時亦只限門診。自回歸以來，《基本法》第138條確立中醫於醫療發展的地位；上屆政府更提到要為中醫藥發展拆牆鬆綁，但如何拆如何鬆尚未見清晰藍圖。

再者，香港缺乏營運中醫院的經驗，當下的中醫機構大都由西醫直接或間接管理，或導致中醫西化。政府在2019/20年度向醫管局撥款以發展中醫服務的總額，佔醫管局經常撥款總額的比例是0.21%，資源分配嚴重不均；現時註冊中醫師的薪酬仍低於註冊護士、物理治療師等醫療同行，但修讀中醫專業課程的年期卻與西醫看齊，畢業後須先通過執業試方可合法執業，嚴重影響中醫界人才的流入及地位。

筆者日前聯同多名立法會議員與醫務衞生局副局長李夏茵及中醫界選委會面，並就本港未來的中醫發展方向及問題進行討論。筆者建議政府大幅提高中醫於公共醫療衞生服務體系的開支比例；設立中醫藥發展管理局，讓中醫、中藥的發展可與醫院管理局分開統籌及管理，擁有獨立自主資源；提升中醫、中藥師的薪酬待遇，吸引更多人才入行；早日將中醫服務納入基層醫療，造福市民。

中醫學問自成系統，經得起時間考驗，亦受到全球重視，期望政府積極聆聽我們及業界的聲音並採納建議，制訂發展藍圖，大力支持推動香港中醫藥的長遠發展，全方位提升本地中醫藥的發展動力。