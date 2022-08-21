前區域法院法官沈小民未屆退休年齡，卻放棄月薪20多萬元豐厚收入及福利，於去年10月舉家移民英國。本來人各有志，冇得勉強，但沈官棄官移民的背後，卻爆出司法界驚天大醜聞。

醜聞背後的故事：經沈官判決的兩宗嚴重黑暴案，涉案人多，案件性質異常嚴重，案件證供證物俱全，警方舉證無從反駁，可是涉案所有被告14人全部被判無罪當庭釋放。對此，律政司不服，於今年向高等法院提出上訴。日前，在上訴庭展開聆訊時，竟發現有9人已「着草」離港，成為香港開埠以來，司法界空前的「捉放曹」大醜聞。兩宗暴動案的主審法官和被告前後腳永久離港，應了《東方日報》為民喉舌的強烈控訴：「反中亂港金腰帶，愛國愛港無屍骸」，「愛國愛港粉身碎骨，反中亂港逢凶化吉」，質疑司法權究竟是誰家的天下？

當日兩案的判詞及沈官的出位言論，徹底撕下法庭法官獨立公正審訊的假面具，掀社會公憤。說甚麼暴徒「是見證難得的歷史時刻」；說甚麼穿黑衣「純屬個人喜好」；說甚麼帶備豬嘴眼罩手套等暴動物料是「保護自己」、「無可厚非」；甚至對警方指控涉案單位藏有大量白電油等危險品稱「無問題」。法官違反公義真理的巧言令色和錯誤判決，並不因為戴了假髮便可掩飾其虛偽真面目。

對於公眾的嚴厲批評，時任特首林鄭月娥和律政司司長鄭若驊竟撲出來護航，指有關言論是干涉司法獨立及對法官不信任，妄議法庭判決是破壞香港司法制度的優良傳統，無非是拒絕司法改革，反對公眾對法官監督。今天沈官與被告先後着草，顯見金腰帶的魅力沒法擋，抗暴卻落得「粉身碎骨無屍骸」，不禁要怒問終審法院樓頂上正義女神為何失職？