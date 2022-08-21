古人柳下惠「坐懷不亂」，《辭源》釋文為：傳說春秋時魯國柳下惠夜宿郭門，遇到一個沒有住處的女子，怕她受凍，抱住她，用衣裹住，坐了一夜，沒有發生非禮行為。口痕友就話：如果你係柳下惠，自己抱了一個姑娘一晚上啥也沒發生，你自己好意思出去四處宣傳麼？這故事年代久遠，反正世上或真有「出淤泥而不染」的正人君子。

嗱！早前有國安處高層涉光顧無牌按摩店，據他說光顧過好幾次，都不涉及性服務，即係純按摩。老朽也曾「犯了天下男人都會犯的錯」，對帶勇之人有此定力，除了佩服，別無其他。只是常在河邊走，哪有不濕鞋？常去炸雞店，只係食薯條？反正老朽就不信了！

俗語說，世事無絕對，只有真情趣。誠然，世事沒有甚麼是絕對的，絕對的好或壞都是不存在的，但凡事都有屬於它自身嘅真情趣，有點瀟灑有點無奈。呢，好似家暴問題，一般人通常第一個反應，都會以為受虐待被傷害嘅必定係婦女。然而，有調查有真相，原來男人都可以好hurt㗎！

有機構喺2019年展開為期3年嘅協助計劃，並委託港大研究團隊進行跟進研究。據機構喺去年6月至今年3月期間訪問嘅58名參加男士發現，65.5%個案人士擁有大學或以上學歷，但當中近20%受害人同時受到精神、身體傷害，及涉被迫進行性行為，超過60%個案嘅事主均指對伴侶身邊人感到害怕。至於事主從事嘅行業，有消防員、紀律部隊人員及教師等。研究團隊認為，社會應改變傳統嘅性別定型觀念，以免男性受害者選擇啞忍。

男人，一直都被誤解係強者，對着「河東獅吼」，男人老狗之苦有誰了解？男人中有幾多係英雄吖？有淚，盡情流吧！鬱得多，反易成魔！