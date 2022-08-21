新學年即將開始，然而到8月中旬，仍有大批到內地升學的香港學生未能透過深圳的抽籤安排回內地報到，令大家十分徬徨。雖然特區政府近日表示會考慮不同方案，包括包機方式，協助在內地就讀香港學生到內地，然而政府忽略了內地大學開學的節奏，特別是大一往往需要更早入學報到、開學及參與軍訓，令有關安排完全後知後覺。

過去兩周，筆者聯同很多同事及友好團體，一直努力聯絡本港和內地不同部門，以及相關交通服務提供公司，幸得到各方面協助，包括提供特別安排、特別班次，協助需要回內地開學的同學。但同學即使近日成功成行回到內地，其實時間也相當緊迫，甚至是來不及，因為現時內地檢疫是7天酒店隔離檢疫和3天居家監察，對同學們而言，等於需要隔離10天，而且據一些家長和同學反映，部分學校更有校內的檢疫安排，也就是說，同學有可能面對十多天的隔離才能辦理開學手續。而內地高校的大一開學因為有軍訓、體檢等入學工作，有的高校在下星期開學，更有大學是早在明天就開始了！

早在今年6月已出現過關名額難求問題，但特區政府一直未有積極解決，除了深圳市將原本要每天「搶」名額改為抽籤、加設8類特別名額，以及港珠澳大橋金巴增加班次外，特區政府在解決過關問題上一直未見成果，而香港的每天新增病例卻由二千多宗上升至六千多宗，要全面通關不知等到何時。特區政府未有進一步解決通關難的安排，也未有預視到內地升學的港人同學有時間性的通關需要，及早與內地部門安排通關通道。再者，特區政府也未有顧及部分經濟能力有限的學生家庭需要，現時大灣區內較便宜的酒店需要300至400元人民幣一天，很多還要收每天100元的餐費，也就是說，10天費用要花上近5,000元，特區政府也該更早與相關城市協調，或更早就考慮以在港檢疫驛站、閉環管理方式協助同學北上。

未有事先預備，涉及特區政府是否掌握在內地以至海外升學學生名單。筆者接觸過一些曾留學的朋友，他們指特區政府對留學生一直不聞不問。筆者不擔心到內地的同學，但在外地的呢？過去太平盛世，問題或許不大，但近年國際情勢日益複雜，一旦有事需要撤僑，港府能否掌握名單，快速準確聯絡，並與中央合作安排同學撤離？

另一方面，我們也要關顧和協助在內地求學和工作的青年，畢竟離開熟悉的環境，往往有生活上的需要。例如今年7月初，廣州有一間駕駛學校停辦，當中有百多名受影響的香港學生。這都需要收集個案，向相關部門反映，以及提供法律諮詢。此外，內地不同省市對香港青年的支援或有不同程度的落差，這需要特區政府與更多省市政府協調協商，以及有更多措施協助在內地港青在生活上適應、在文化上融入，以及協助維護合理合法的權益。