正論：經濟差禍害呈現　賣豬仔鋌而走險

「賣豬仔」事件愈鬧愈大，愈揭愈恐怖，變成轟動世界大醜聞，令牽涉的國家紛紛回應，採取相關行動，但依然不少受害人未能逃出生天，香港有36宗求助，即使政府部門出手，仍然有最少22人在匪徒手中，命懸一線，當前急務自然是盡快營救，同時亦要防止更多人受害。

治安不靖，求職騙局一向存在，未能杜絕，但變本加厲，膽敢販運人口，事態嚴重，全港關注，當局不敢怠慢，成立專責小組跟進，昨日更首次在本港拘捕犯罪集團本地成員，包括3男2女，涉嫌「串謀詐騙」，其中兩人據稱為骨幹成員，涉嫌操控兩名被捕人士招攬求職者，一名女子則涉嫌於社交媒體上發放求職詐騙貼文。這些犯罪集團跨國經營，規模極大，成員可能遠不止此數，現時被捕的應該只是魚毛，黑手可能有多重身份去掩飾，風頭火勢或暫時收斂，當局絕對要盡快找出幕後主腦，一舉剿滅賊黨，以免「賣豬仔」事件，春風吹又生。

「賣豬仔」一詞來自19世紀中後期至20世紀初，晚清至民初時，時代動亂，民不聊生，不少窮人被招攬到海外工作，實際是被招工館等中介公司欺騙或詐騙，被收取介紹費及佣金，然後去到東南亞、美國、加拿大及澳洲，甚至南美做苦工，很多都客死異鄉，譜成華工血淚史。想不到百年之後，這一段慘痛的歷史重演，而且是遍布兩岸四地，尤其是號稱國際金融中心的香港出現，簡直是不可思議。

疫情重創全球經濟，不少東南亞國家原本倚賴旅遊娛樂及博彩業作收入，這幾年都可謂彈盡糧絕，造成黑社會及奸商勾結，把部分地區當作國際詐騙中心，不向本地人招手為免麻煩，引誘海外勞工來作「奴工」，家屬越洋難以追究，出事了甚至可以毀屍滅迹。本來資訊發達年代，這些恐怖手法應該臭名遠揚，但仍然有大量人士被騙，香港及台灣都不是民智未開，唯一解釋就是經濟實在太差，大家都苦不堪言，對本土工作失去期望，心存僥倖，以為男兒志在四方，結果墮入騙徒魚網。

人離鄉賤，香港的衰落，由「賣豬仔」事件可以反映，以往多數是東南亞人士來港謀生，做家庭傭工，甚少聽聞港人過去泰柬緬找高薪工作，現在竟然是風水輪流轉，不禁令人感慨。過去幾年，香港人嘗盡苦頭，愈來愈多人，覺得此地不可留，有能力的，許多都遠走他方，前去歐美等地尋找新生活，留下來，貧富懸殊愈來愈劇烈，有樓有現金仍然可以安穩一時，但失業率高企，各行各業萎縮，飛機師都要轉行，基層生計更加困難，再加上南亞幫假難民爭食，社會環境恐怕會更形惡化，治安問題首當其衝，又有誰可以安居樂業？

救人如救火，人命關天，盡快救出人質當然重要，當局責無旁貸，同時亦要吸取事件背後教訓，救香港經濟亦是刻不容緩，被騙去外地做奴工固然慘，留在香港連打工機會也沒有，同樣也是慘不忍睹，政府再不出手，香港遲早失救。