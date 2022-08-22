世界視線：納粹化自作自受　烏克蘭左右為難

烏克蘭納粹化是一個眾所周知的事實，極端武裝組織的身影活躍在俄烏戰爭中。關鍵時刻，在軍援上說到做到的西部鄰國波蘭，突然提起二戰時烏克蘭極端民族主義者血腥屠殺13萬波蘭人一事，指事件符合種族滅絕定義並促請烏方承認，無疑令基輔左右為難。

波蘭文化與民族遺產部副部長塞林稱，1943年沃倫大屠殺是一場種族清洗，烏克蘭人終有一天須承認。他提議成立兩國聯合工作組，尋找埋葬遇難者的亂葬崗、挖掘遺骸及設立紀念碑，並批評烏方企圖美化屠殺罪魁禍首「烏克蘭反抗軍」為反抗蘇聯的義士。

說起烏克蘭反抗軍，雖然它曾對抗納粹德國，但始終把注意力集中在蘇聯身上，並以反波蘭為宗旨，謀求讓烏克蘭獨立。隨着東線戰場形勢有利於蘇聯，烏克蘭反抗軍與納粹德國由對抗變為合作，屠殺西烏克蘭的波蘭人及猶太人，並偷襲蘇軍後方。蘇聯憑着軍事鎮壓及分化瓦解雙管齊下，直至1950年代才成功消滅反抗軍。曾領導反抗軍的烏克蘭民族主義者班德拉，在西德死於蘇聯暗殺。

現時烏克蘭的歷史敍事把反抗軍英雄化，右翼分子每年元旦舉起火炬遊行紀念班德拉誕辰。當年反抗軍口號「榮耀歸於烏克蘭」成為現時軍人及警察的問候語。反抗軍的紅黑旗幟更在右翼集會多次出現，可見他們的思想與反抗軍及班德拉一脈相承。若基輔認同華沙的主張，把屠殺視為種族清洗，等同在歷史上否定班德拉等人，將影響作為烏軍督戰隊極端分子的士氣，對戰局不利。

值得留意的是，華沙在俄烏戰爭爆發後向基輔提供17億（美元‧下同，約133億港元）軍援，武器100%到貨。波蘭民間於今年2月至6月間，捐贈約129億（約1,006億港元）幫助烏克蘭人，超出波蘭去年全年捐款，而且波蘭是西方援烏武器的重要中轉站。對極度依賴援助的基輔而言，一旦對華沙的要求處理不當，將得罪援助國。烏克蘭近年納粹化加劇，是極端主義在全球死灰復燃其中一個迹象，只有全面、多角度及實事求是看待歷史，才可防止70多年前血色大地的悲劇重演。