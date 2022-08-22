功夫茶：香港道路好危險　司機揸車要收斂

「慢慢走，勿亂跑，馬路如虎口！交通規則要遵守，安全第一，呠呠命長久！」當年呢首關於交通安全嘅宣傳歌，真係唱到街知巷聞，相信大家都耳熟能詳！之不過，唱得叻又唔代表真係做到。今時今日嘅香港，馬路又點止「如虎口」？又有酒駕，又有藥駕毒駕，恐怖車禍日日有，就連巴士都會自炒！大家話住喺香港地，行街搭車都咁危險，市民仲邊有安全感呢？

唔知各位看官有冇發現，淨係過去兩日發生嘅車禍，幾乎已涵蓋大部分喺香港可以見到嘅車輛，有巴士、小巴、的士、各式各樣嘅私家車、客貨車、貨車，甚至仲有泥頭車、解款車同埋警車；至於電單車喎，直頭係車禍「常客」添，一個禮拜梗有一、兩單！之不過，當中最為驚嚇嘅，應該係尋日發生喺黃大仙彩虹道嘅巴士自炒剷上行人路嘅意外，唔單止造成12人受傷，而且傷者之中，仲包括一名14歲女童；嗰位女童並唔係巴士乘客，事發時只係同媽媽一齊等緊車，殊不知被巴士站上蓋濺出嘅玻璃碎片割傷頭部，真係無妄之災！

巴士作為公共交通工具，每當發生事故，傷亡數字往往比起一般私家車車禍嚟得嚴重！不過，香港嘅巴士司機向來以安全駕駛著稱，巴士公司亦有嚴格嘅安全規定同指引，甚至連巴士本身亦設有車速限制器，過往較少發生車禍。之但係，近年嚟涉及巴士嘅事故與日俱增，雖然今次事故嘅原因尚未被釐清，但當局同巴士公司都要引以為戒，提高警覺，畢竟一架巴士隨時接載過百條人命，絕不能有一絲兒戲！

查實香港現時咁多車禍，或多或少同司機駕駛態度都有關係！香港人日理萬機，尤其現時經濟低迷，搵食特別艱難，自然要搏命返工，有啲人甚至身兼多職，忙到連休息都冇，咁辛苦買車養車，都係想慳番啲時間。之不過，幾急都好，安全駕駛先係最重要！好似尋日有警車前往執行職務期間，意外撞傷一名老翁；講得係前往執行職務，即係有急事啦，但明顯就係太心急，駛過行人過路處時唔小心，結果唔單止累人受傷，警車最終都唔能夠及時抵達目的地，呢啲咪「欲速則不達」嘅鐵證囉！

有急事所以揸快啲，或多或少都情有可原嘅。但講到「飛車黨」、酒駕同埋藥駕毒駕，呢啲就絕不能夠輕饒啦，尤其係毒駕！吸毒本身已經係犯罪，都只係傷害自己身體；但毒駕嘅情況就嚴重得多，直情係危害全港市民生命安全！吸毒後行為失常嘅新聞，相信大家都聽得多，甚麼打人、擸刀劈人、甚至拎槍掃射，喺美國都屢見不鮮；與之相比，毒駕嘅危害只有過之而無不及，隨時發癲撞向人群，傷亡就唔係屈指可數啦！所以話，當局一定要嚴厲掃蕩毒品、打擊毒駕，同時加重藥駕毒駕嘅刑罰，市民先真正享受到安心出行囉！