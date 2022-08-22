新冠疫情似在改善，但趨勢還有反覆，未可安心。現在正是BA.5變種病毒肆虐之時，傳染性強，且現在應已清楚無絕對防範的疫苗或藥物，患病痊愈和接種多針疫苗都防止不了感染。或可因抗體而避免重症化，但還是因人而異，病弱幼兒未必有足夠的保障。染病者後遺症也頗大，會較長期對病者健康有影響，長新冠的症候只在研究之中，實際的後續病情究竟如何，未知因素十分多。

全球還面對BA.5之後病毒進一步變異的風險，以及BA.5進一步蔓延的威脅。歐美已經躺平，猶幸病情似有所緩和，但未到平息之期。由於訊息不足，實際染病人數缺乏真實的統計，疫情的轉折難料，個別國家疫情且有惡化迹象。歐美國家患病比例高，有達人口半數，因而後遺症情況應該十分嚴重。可惜它們的政府沒有跟進調查，實情難以確認。單以有數據的例子推算，長新冠症候當不會少，對病愈者和社會的影響或許會頗為深遠，不能輕視。

亞洲的情況本勝歐美，但日本、南韓疫情惡化，顯然亞洲部分國家即使防疫方法與歐美有所不同，在BA.5變種病毒的打擊下，亦難幸免。南韓的情況最為惡劣，染病率已與歐美看齊。內地防範嚴格，仍然在社會層面未能清零，疫情還是伺機爆發。至於香港，第5波已使至少兩成人口染病，近日疫情又有回升趨勢，老弱病死者持續，幼兒併發症增多，染病後遺症也開始被警覺。形勢還未惡化，若抑止不了現時染病上升趨勢，入冬後可有第6波爆發的危險。

單看香港，政府是加強防疫抑或放寬管制、開放通關來刺激經濟呢？這是兩難的選擇。但疫情還有眾多未知之數，為保人民生命安全，老弱不可棄，防疫還是首要，不能因經濟因素而任意削弱。政府可以精準防疫，但防疫的大原則不可變。通關可在限制下執行，但要扭轉經濟困難，可能需要另闢新路。

例如香港與深圳聯手合作，深港通關，以「紅黃綠碼」讓香港與深圳本地居民可兩地來往，深圳對內地則另設限制。把通關與開放暫時局限於港深二市，待疫情改善後，逐步向內地開放，原則是把香港與深圳二千萬人口整合起來，可推動兩地經濟發展。以更大的經濟規模效益、兩地政府的施政能力，先解決二千萬人口的生計，也可在此基礎上謀求兩地今後的融合和合作，協同發展。