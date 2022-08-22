《港區國安法》頒布實施後，一直遇到強大阻力，先是反中亂港勢力和媒體極力誣衊攻訐，外國勢力發出制裁，香港司法中人極力抗拒，大律師公會提出「法律挑戰」，繼而香江府衙、公務員隊伍、公職機構中人，想盡辦法整蠱、逃避對國家的效忠宣誓及簽署文件。

在各學校和教育領域，對《港區國安法》的宣傳和實施也是慢慢吞吞，只做表面工夫，有的連表面工夫都懶得做，尤其是各大學——這個縱暴積極、國家意識最是短板、反中亂港猖獗之地，更是對國安法的教育不見蹤影。現在《港區國安法》已經實施兩年了，各大學才在壓力下，很不情願的把對國家憲法、《基本法》、《港區國安法》的教育納入學業，卻十分稀鬆「求其」。其中最不像話的，是港英時代最老牌大學——香港大學。

香港大學近日公布，9月新學年起新增必修國安教育課程，學生只要自行觀看少於10個小時的網上影片，完成由多項選擇題組成、需時少於一小時的測驗，以開卷形式進行，也即學生在測驗期間可以查閱相關資料，取得合格成績就可以畢業，此課程測驗容許重複，以「保證」學生都能夠合格。

這是甚麼必修課程！這不是徹頭徹尾的糊弄事嗎？這不是明目張膽的輕蔑國安教育嗎？這在向學生和社會傳達甚麼訊息？這不是在羞辱國家憲法、《基本法》和《港區國安法》嗎？這不是在告訴世人，國安教育不必重視，很好「搞掂」嗎？如此這般，香港大學居心何在？其心可誅！

事實上，香港新學年以及未來一段時期的大學新生，都是在香港教育完全缺失愛國教育中成長起來的，都是被反中亂港勢力和「黃師」蠱惑洗腦長大的，對他們的國安教育、愛國教育可說特別吃重，需要大學當局特別注意下工夫，就算一時拿不出好辦法，也不能用這種浮皮潦草的糊弄態度，這樣做必生反效果！