當今西方缺乏政治家，美國如是，歐洲亦如是。特朗普和拜登兩位老頭先後執掌白宮，出醜多過食飯，固然屢屢成為國際笑柄，而歐洲政客們毫無政治和外交主見，一味充當美國應聲蟲，更是可悲可嘆。相對而言，德國前總理默克爾算是比較有個性和魅力的一位，起碼能夠堅持一定程度的獨立自主，不會唯美國之命是從。可惜將軍一去，大樹飄零，默克爾離任之後，德國乃至整個歐盟政治人才凋零，再也找不出一位魅力領袖。

一場俄烏衝突，就將歐洲政客們的愚昧無能暴露無遺。美國挑起這場衝突的目的顯而易見，既是為了遏制俄羅斯，也是為了切割俄歐關係，讓美國進一步控制歐洲。最奇怪的是，歐洲政客們竟乖乖地任由擺布，甘心被美國綁上賊船。其中德國的舉動最令人莫名其妙，該國能源明明高度依賴俄羅斯，偏偏聽從美國唆擺，主動廢掉好不容易建成的「北溪2號」天然氣管道，連「北溪1號」也幾乎停擺，導致國內能源價格飆升，工業和民生都受到嚴重影響，引起民怨沸騰。德國外長貝爾伯克還聲稱「沒有人可以勒索德國」，簡直是腦袋進水，到底是誰在勒索誰，她現在還搞不清楚。

更不可思議的是，俄烏戰火還沒熄滅，歐洲有些政客又將矛頭對準中國，刻意炒作「中國威脅論」，揚言要減少對中國市場的經貿依賴，有人甚至揚言要和中國脫鈎。目前整個歐洲的經濟民生正陷入前所未有的困境，能源危機、供應危機、通脹危機等等，可謂自顧不暇，這個冬天還不知怎麼過，何德何能和中國脫鈎？美國尚且做不到，難道歐洲比美國更厲害？

歐盟自成立以來，一直雄心勃勃要實現「戰略自主」，可惜說時容易做時難，時至今日依然沒有半點自主的味道，反而愈來愈像美國的跟班。英國脫歐固然是美國在背後挑撥，歐元受到美元擠壓更是美國刻意搞鬼，老美為了維護全球霸權，既不能容忍中俄崛起，也不能允許歐盟超越，如果歐洲政客們至今還不明白這一點，那只能說明其集體智商有問題。

事實證明，西方民主從來不是選賢與能，而是看誰能說會道。上位的政客大多伶牙利齒，卻不學無術，專以玩弄權術、鞏固權位為能事，一味譁眾取寵，討好民粹，從來不幹正經事。美國霸權衰落，歐洲日暮途窮，豈是無因！