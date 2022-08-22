早前法庭審理一宗倫常悲劇，安樂死再次引人反思。58歲電工不忍癌末妻受苦，向妻子提議「送她最後一程」，在妻子點頭同意下，被告於房間燒炭，再以毛巾封閉門邊，吻別妻子後播放佛教音樂送別。患有重度抑鬱症的被告承認誤殺罪，並希望安樂死合法化，案件本月31日判刑。

香港並沒有安樂死，全球也僅有少數幾個國家如比利時、加拿大、新西蘭和瑞士，安樂死是合法或事實上合法，至於准許外國人安樂死的國家更只有瑞士。台灣著名體育主播傅達仁在胰臟癌末期之際前赴瑞士安樂死，成為亞洲較著名例子。董建華年代，因體操意外致四肢癱瘓的斌仔，曾在醫院臥床期間以口叼筷子打字上書特首要求安樂死而震驚全城，斌仔也因此得到外界關注和幫助，最終在2012年以43歲之齡走畢人生。

出於宗教、法律、道德等問題，絕大部分地區都不准安樂死，惟對於末期病人及其家屬來說，安樂死或是唯一解脫出路。隨着時代進步，死亡已不是甚麼值得忌諱的事，出生不由人自主，如果結束生命可合法自主決定，筆者覺得並非大不韙的事。一個人好端端當然不會主動尋死，但像上述例子，基層家庭有成員患末期重病，生活無法自理，一直苟延殘喘，這對本人以至照顧他的家人來說都是極大折磨，安樂死在這個時候絕對是幫人之舉，不應受到批判。

以瑞士為例，當地機構協助外國人安樂死有很多程序，當事人必須有醫療證明已經到了末期階段，或病情無法可醫，當事人亦必須前赴瑞士與機構負責人會面，機構同意協助安樂死也不是即時執行，而是有一段時間供當事人考慮，最終真正尋死只佔少數，更大的意義是讓當事人知道自己仍然有「後路」可揀。