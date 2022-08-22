香港上一次移民潮，是在上世紀八、九十年代之間，當時筆者正在唸中學，印象中，身邊中產或以上的家庭，幾乎全數移民，後來有部分人選擇回流，部分人則留在當地發展。這種雞飛狗走的現象，今日儼然重現，近來每隔三數星期，就必然會有親戚朋友來告，說他或她快要移民，將於何日何時出走。

近日，有民調機構訪問了約6,800名市民，其中19%的受訪者正打算永久離開香港。本地最新公布的常住人口約有718萬人，如果走掉19%，就是超過136萬人，說是雞飛狗走，實不為過。

如果最終有過百萬香港人移居外地，各種負面影響必將接踵而至。有美資機構估計，移民潮最少會讓香港流失5,800億元。很多專業界別，現已出現人才荒，醫生不足，護士短缺，科網職位求才若渴，教育行業後繼無人，這些現象正一步一步浮現。

如何挽留人才，是特區政府當務之急，新冠疫情再嚴重，終究都會過去，本地的精英走掉了，卻可能一去不復返。前者不過是癬疥之疾，後者才是心腹之患。特區管治班子應付新冠疫情，出盡洪荒之力，但對遏止移民潮，卻是毫不上心。觀其模樣，倒像老子有的是錢，你愛取便取；咱家有的是人，你愛走便走。這麼一副德性，只會讓香港的競爭對手，天天樂不可支。

1997年回歸之後，不少早年移民的香港人漸次回流，這一幕，我們只能以異數視之。當日他們願意回港發展，是有多項客觀因素促成的，其中好些原因，是可一不可再。特區政府千萬別以為，歷史一定會不斷重複，今日移民的香港人，過幾年也會乖乖回來。要是如此心存僥倖，當心早晚要栽大觔斗！